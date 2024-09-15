大谷翔平連2戰熄火！道奇投手群崩盤　遭勇士1：10痛宰苦吞2連敗

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MLB美國職棒洛杉磯道奇今（15）日續在客場出戰亞特蘭大勇士，雙方進行系列賽4連戰的第2場比賽，而前役以2：6落敗的道奇，此戰投手群則是徹底崩盤，勇士在首局就有攻勢，靠著強打Matt Olson敲出適時二壘安打，勇士率先取得1：0領先。道奇在3局上靠著Mookie Betts的安打，送回壘上的Enrique Hernández，將比分扳平為1：1。但隨後勇士的反擊來得很快，，Jack Flaherty也僅投了3局就提前退場。比賽來到6局下半，勇士的攻勢還沒打算就此停歇，單局團隊一共掃出4支安打，包含Gio Urshela 、Jorge Soler所敲出的2支二壘安打在內，另外還有2支高飛犧牲打，道奇日籍球星大谷翔平本場比賽則是提前退場休息，總計大谷此戰共累計2個打數，沒有敲出安打，另選到1次保送，吞下1次三振，