大谷翔平連2戰熄火！道奇投手群崩盤　遭勇士1：10痛宰苦吞2連敗

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（15）日續在客場出戰亞特蘭大勇士，雙方進行系列賽4連戰的第2場比賽，而前役以2：6落敗的道奇，此戰投手群則是徹底崩盤，日籍球星大谷翔平本場比賽則是2個打數沒有敲出安打，也在第7局就提早退場休息，終場道奇就以1：10遭到勇士痛宰，苦吞2連敗。
Flaherty此戰僅投3局就退場 勇士再度擊敗道奇
道奇此戰推派季中來到球隊後，表現不俗的Jack Flaherty擔綱先發，至於主場作戰的勇士隊，則派出有望挑戰本季國聯賽揚獎的「拍賣哥」Chris Sale迎戰。勇士在首局就有攻勢，靠著強打Matt Olson敲出適時二壘安打，勇士率先取得1：0領先。
道奇在3局上靠著Mookie Betts的安打，送回壘上的Enrique Hernández，將比分扳平為1：1。但隨後勇士的反擊來得很快，3局下Orlando Arcia在二出局滿壘情況下，一棒敲出清壘二壘安打，勇士取得4：1領先，Jack Flaherty也僅投了3局就提前退場。
比賽來到6局下半，勇士的攻勢還沒打算就此停歇，單局團隊一共掃出4支安打，包含Gio Urshela 、Jorge Soler所敲出的2支二壘安打在內，另外還有2支高飛犧牲打，單局勇士大軍狂攻下6分，一舉將比分差拉開至10：1，也就此奠定勝基。
大谷此戰再度熄火 挑戰50轟50盜再等等
道奇日籍球星大谷翔平本場比賽則是提前退場休息，總計大谷此戰共累計2個打數，沒有敲出安打，另選到1次保送，吞下1次三振，大谷如今個人也連續2戰沒有安打演出，挑戰締造「50轟50盜」記錄還要再等等，賽後打擊率為0.289，OPS則為0.983。
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道奇此戰推派季中來到球隊後，表現不俗的Jack Flaherty擔綱先發，至於主場作戰的勇士隊，則派出有望挑戰本季國聯賽揚獎的「拍賣哥」Chris Sale迎戰。勇士在首局就有攻勢，靠著強打Matt Olson敲出適時二壘安打，勇士率先取得1：0領先。
道奇在3局上靠著Mookie Betts的安打，送回壘上的Enrique Hernández，將比分扳平為1：1。但隨後勇士的反擊來得很快，3局下Orlando Arcia在二出局滿壘情況下，一棒敲出清壘二壘安打，勇士取得4：1領先，Jack Flaherty也僅投了3局就提前退場。
比賽來到6局下半，勇士的攻勢還沒打算就此停歇，單局團隊一共掃出4支安打，包含Gio Urshela 、Jorge Soler所敲出的2支二壘安打在內，另外還有2支高飛犧牲打，單局勇士大軍狂攻下6分，一舉將比分差拉開至10：1，也就此奠定勝基。
大谷此戰再度熄火 挑戰50轟50盜再等等
道奇日籍球星大谷翔平本場比賽則是提前退場休息，總計大谷此戰共累計2個打數，沒有敲出安打，另選到1次保送，吞下1次三振，大谷如今個人也連續2戰沒有安打演出，挑戰締造「50轟50盜」記錄還要再等等，賽後打擊率為0.289，OPS則為0.983。