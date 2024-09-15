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吳謹言婚後首露面！全程用包遮肚　老闆于正認：粉絲跑光是她代價

記者李欣容／台北報導

▲吳謹言婚後首現身，用包包遮肚子被說有孕，老闆于正承認她粉絲跑光，但也認為女大當嫁，非常祝福。（圖／翻攝自吳謹言微博）
▲吳謹言婚後首現身，用包包遮肚子被說有孕，老闆于正承認她粉絲跑光，但也認為女大當嫁，非常祝福。（圖／翻攝自吳謹言微博）
吳謹言和洪堯官宣結婚引來各界震驚，成為人妻後首度上工，卻被拍到她用包包遮著肚子，看起來非常刻意，被網友說「此地無銀三百兩」，老闆于正也吐露吳謹言擔心粉絲跑光，但他霸氣承諾會給她大女主的場本，「哪有那麼多為未來焦慮的，先爽了再說。」

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吳謹言婚後首露面　用包遮肚好刻意

吳謹言婚後首度現身，戴著漁夫帽和墨鏡的她，手上拿著一個大大的豹紋包，全程她都用包包擋在身體前面，讓網友趁機做文章，「此地無銀三百兩」、「這是有了吧」、「又回輕鬆的劇組養胎啦」、「遮肚是懷了吧」。

對於吳謹言結婚，老闆于正在最前線擋住聲浪，有網友問為什麼不攔著她，于正回，「為啥要攔，女大當嫁。」于正更說，「粉絲跑光就是她這次決定要付出的代價，她可以重新開始，我還會給她大女主爽文的劇本，哪有那麼多為未來焦慮的，先爽了再說。」

▲吳謹言婚後首露面，用包包遮肚子。（圖／翻攝自微博 數碼甜劇）
▲吳謹言婚後首露面，用包包遮肚子。（圖／翻攝自微博 數碼甜劇）
吳謹言被說沒福氣　于正高EQ反駁

還有人說吳謹言沒福相，嫁了一個洪堯只是小咖，于正也反駁，「她特別有福，大師說她能紅到老，旺一切身邊的人，且罵她的人都會把一生的福氣給她，詛咒她等於詛咒自己，所以我的女主角大部分是她，離火運是她的主掌20年啊！」

因為結婚，洪堯過往黑歷史被掀開，他曾被拍到進吳謹言住處時亂扔菸蒂、反駁自己劈腿16歲網美對網友飆髒話，還有「手滑」上傳與吳謹言的親密照、疑似為了裝嫩造假年齡，也有人說他名氣不及吳謹言，不過其實洪堯戲約也很多，近期就演出包括《臨江仙》、《顏心記》、《別對我動心》、《烈火軍校》等等。

▲「魏瓔珞」吳謹言結婚了！老公是《延禧攻略》小2歲的洪堯。（圖／吳謹言微博）
▲吳謹言老公是《延禧攻略》小2歲的洪堯。（圖／吳謹言微博）

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