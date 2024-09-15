小楊哥外遇對象再+1？女徒弟被爆「也是小三」　正宮現身直播力挺

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小楊哥（左）遭爆外遇女主播沫沫（右），但雙方都未出面回應醜聞。（圖／微博）

▲小楊哥的徒弟卓仕琳同樣也是美女，被認為和小楊哥關係不單純。（圖／微博）

▲卓仕琳（左）在直播時闢謠，小楊哥老婆二二也出面抖內，力證卓仕琳的清白。（圖／微博）

中國知名網紅「瘋狂小楊哥」（本名張慶楊）在大陸粉絲破億，近期卻捲入桃色風暴，遭爆料和女直播主沫沫（本名徐子昕）有一腿，現在就連小楊哥的徒弟卓仕琳也連帶被抹黑，懷疑她跟小楊哥之間不單純。對此，卓仕琳出面澄清，否認了不實傳聞強調會尋求法律途徑提告，小楊嫂二二也站出來力挺卓仕琳，到卓仕琳的直播間抖內，破除卓仕琳是小三的傳聞。小楊哥被爆料和同公司「三隻羊」的女直播主沫沫外遇，還被小楊嫂抓包，此事越演越烈，但小楊哥仍未出面對外說明真相，讓外界霧裡看花。現在更出現一名自稱是沫沫前老闆的中國網紅「妖怪」，爆料沫沫與小楊哥外遇的相關細節，因此牽扯進另一名女直播主卓仕琳。卓仕琳是跟著小楊哥直播的女徒弟，兩人互動頻繁，妖怪暗示沫沫發現小楊哥跟卓仕琳曖昧才會憤怒求償，跟小楊哥索討封口費，因此才被小楊嫂抓包，被以勒索的罪名關進監獄。但此一說法並未得到任何證實，對卓仕琳也產生嚴重負面影響。卓仕琳憤怒站出來發表聲明：「這兩天網上突然出現大規模的關於本人的謠言事件，對我造成了極大的心理和精神傷害，我會用法律的武器，維護自身的合法權益。」卓仕琳強調會對謠言傳播者提告，在她直播的同時，「師娘」小楊嫂也驚喜現身，悄悄給卓仕琳抖內了「嘉年華」，破除卓仕琳當小三的說法，卓仕琳也感動直呼「謝謝師娘」。卓仕琳的回應曝光後，關鍵字「小楊哥徒弟聲明」也衝上微博熱搜，網友看了紛紛留言，「支持卓仕琳用法律武器保護自己」、「製造話題蹭熱度罷了｣、「一個網紅也被你們如此關注，這是社會的悲哀」。另外還有網友質疑，小楊嫂二二的帳號根本是「三隻羊」公司在所有，很可能不是她本人在使用，「二二的號在公司，還不懂嗎？」認為此事還有內幕。