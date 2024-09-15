小S《康熙》長紅不到大陸發展　卡關原因曝：一直有酸民讓我卻步

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▲小S回應粉絲留言，透露不到大陸發展關鍵。（圖／小S IG）

女星小S（徐熙娣）憑藉《康熙來了》在兩岸長紅至今，近期主持《小姐不熙娣》又再度受到關注，不少大陸網友湧入IG留言，希望她到大陸發展：「姐，快來內地營業吧，非常非常想念妳！」對此，釣出小S親自回應，「我想啊，但一直有酸名（民）讓我卻步。」超直率發言，引起討論。小S在1994年和姊姊大S以雙人女子團體「S.O.S」出道，主持節目《我猜我猜我猜猜猜》開始踏入主持界，後姊妹一起主持八大《娛樂百分百》，幽默又直率的主持風格，累積大批粉絲。姊姊轉往演員發展，她和蔡康永、陳漢典主持《康熙來了》長紅，12年來帶動不少風潮，捧紅不少藝人，名人大咖來台都指定上節目。小S過往節目短片段，近期在大陸抖音、小紅書等平台熱播，不少大陸網友湧入IG留言，表達喜愛之情，「S姐我現在在小紅書刷到超多妳的哏，看到越來越多人喜歡妳們我真的很開心很感動，妳和大S都是很好的人…時間會證明一切」、「你知道最近你多紅嗎，各種以前綜藝片段和歌曲還有MV都被翻出來流量都超高，不愧是一直走在時代的尖端的巨星。」有粉絲敲碗：「姐，快來內地營業吧，非常非常想念妳！」釣出小S親自回應，「我想啊，但一直有酸名（民）讓我卻步。」表達有意願想法，不過有原因讓自己卡關。