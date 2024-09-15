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湖人簽下213公分長人！護框能力不俗　可能成為Anthony Davis搭檔

記者黃建霖/綜合報導

▲湖人隊已同意與213公分的長人Christian Koloko達成協議。根據此前的報導，在2024-25賽季湖人明星大前鋒Anthony Davis希望能夠與另一名內線搭檔出賽，而不是獨自承擔5號位重責。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人隊已同意與213公分的長人Christian Koloko達成協議。根據此前的報導，在2024-25賽季湖人明星大前鋒Anthony Davis希望能夠與另一名內線搭檔出賽，而不是獨自承擔5號位重責。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯湖人最新補強曝光，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，湖人隊已同意與213公分的長人Christian Koloko達成協議。根據此前的報導，在2024-25賽季湖人明星大前鋒Anthony Davis希望能夠與另一名內線搭檔出賽，而不是獨自承擔5號位重責。

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Koloko有不錯護框能力　但因血栓問題被禁止出賽

Koloko最後一次參加NBA比賽是在2022-23賽季，當時他是多倫多暴龍隊的一員。那一季他在58場比賽中，場均可貢獻3.1分和2.9個籃板，投籃命中率為48.0%。Koloko是2022年次輪的新秀，他有不錯的防守護框能力，但上季因為血栓問題被聯盟禁止參賽與練球。在通過健康檢測後，他即將重新開始自己的職業生涯。

Koloko與湖人簽約　紫金軍多一內線

Shams Charania今日在報導中指出， Koloko已找到他在NBA的下家，「消息人士告訴The Athletic，身高7尺的Christian Koloko正在最終確認能否重返NBA，湖人隊領跑暴龍、快艇和馬刺等競爭對手。」之後他又更新內容，確認Koloko已和與湖人達成協議。

湖人隊上季以47勝35負的戰績排名西區第7，在成功從附加賽突圍後，他們在NBA季後賽首輪輸給了丹佛金塊，遭到淘汰。湖人確實需要一名合格的內線輪換，而Christian Wood和Jaxson Hayes似乎都不是合適的人選。

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