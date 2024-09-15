與羅時豐拆夥內幕曝光？侄子時隔一個月淚嘆：歸零再出發太難！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲據傳，羅時豐是因與侄子對頻道的經營理念不同才決定拆夥，拆夥後侄子也曾提到羅時豐的近況，雖未明確說明具體內幕，但也表示雙方各自安好。（圖／NOWnews攝影中心）

金曲歌王羅時豐業務範圍橫跨歌手、演員、主持人等多元領域，近年來甚至還與製作人「侄子」張敏慎一起開設YouTube頻道。不料，上月9日卻傳出拆夥的消息，兩人共同經營的YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》也隨即下架所有影片。事發至今已過去一個月，侄子在13日時上傳重新出發後的首支影片，雖然影片中他坦言：「擁有重新再出發的勇氣，真的很難……。」但標題卻是：「拆夥內幕？沒有你要的血流成河...」兩人為何拆夥內幕也再次掀起討論。與羅時豐拆夥後，侄子將原本的頻道重新更名為「不務正YA.侄子出租中」，並於13日發布最新影片，講述一路走來對粉絲的感謝。在影片的最初，侄子換上喪服，前往參加菜市場攤商兒子「寶弟」的告別式，接著順道拜訪曾在以往合作、聲援過他的店家與粉絲們，感謝他們的一路相伴，同時也在鏡頭前承諾支持他的粉絲們，未來還會繼續做溫暖人心的影片，希望能讓善的循環繼續運轉，把善意傳下去，幫助各個角落中有需要的人。侄子在影片的最後也分享了自己與媽媽的對話，溫柔的侄子媽也鼓勵他：「身為一個父母，當然會不捨」、「我們自己做得好就好，不要管別人說什麼」同時，他也疑似吐露沉澱一個月以來的感悟，表示人生過是一場不段告別的旅程，除了好好珍惜外別無選擇，催淚的發言也讓粉絲們相當動容，紛紛湧入留言區，鼓勵獨自重新出發的侄子。據傳，羅時豐是因與侄子對頻道的經營理念不同才決定拆夥，不過在上月9日時，羅時豐在公開聲明中則表示，是由於「羅時豐DL 不務正YA」轉換管理團隊才決定下架所有影片，未來也會不定時出現在頻道中，而兩人拆夥後，侄子也曾提到羅時豐的近況，表示雙方各自安好，雖未明確說明具體內幕，但從兩人的態度來看，似乎並非外界謠傳的「撕破臉拆夥」。