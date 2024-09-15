周杰倫演唱會遭人篡位！本尊無預警被送下台　粉絲笑瘋：差點退票

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▲▼阿Ken在彩排時站上舞台開唱，周杰倫上前理論，結果還被送下台。（圖／周杰倫IG）

天王周杰倫日前宣布，12月將登上台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，讓粉絲相當期待。而經常在社群平台和粉絲分享日常的他，近日也PO出深圳演唱會前的彩排畫面，不過從影片中看到，在台上唱歌的人不是周杰倫，而是一名白衣男篡位，還大唱經典歌曲〈龍捲風〉，轉到正面一看，原來藝人阿Ken（林暐恆）衝上台唱歌，有趣的是，阿Ken還叫周杰倫不要打擾自己，下秒周杰倫就被升降舞台送下去，讓全場瞬間笑翻。周杰倫14日在IG分享演唱會的彩排畫面，不過站在台上演唱〈龍捲風〉的卻不是周杰倫，而是阿Ken，只見他對著沒有人的觀眾席深情演唱，即使面對鏡頭也沒有退縮。接著看到周杰倫質問，「你在幹嘛？」阿Ken還一臉正經說，「我在彩排啊，這是我的演唱會，你才是嘉賓好不好」，結果周杰倫還沒奪回主導權，就直接被降下升降台，讓現場的人看了全都笑翻，連阿Ken自己都笑趴在地。而周杰倫則在貼文中寫道，「我知道我是個善良的人，幫我的朋友完成夢想，讓他覺得這是他的演唱會」，不過他隨後又開玩笑表示，「放心，晚上他不會上台。」許多歌迷看完也笑翻，「笑死，ken哥跟哥一樣也超幽默！哥人別太好了喔」、「哥的彩排總是這麼歡樂」、「哥不小心踩進陷阱」、「差點要退票。」周杰倫近年來在世界各地巡迴，終於在今年12月將重回台北，成為首位在大巨蛋開專場演唱會的天王，不過消息一曝光，就有不少詐騙及黃牛業者湧出，不只演唱會第一排價位被喊到6萬2000元，甚至有人PO出招募廣告，要徵周杰倫演唱會的工作人員。對此，周杰倫所屬的杰威爾音樂鄭重聲明，周杰倫「嘉年華」台北演唱會的工作人員都已經安排就緒，請大家不要受騙，也澄清「目前以周杰倫『嘉年華』台北演唱會門票作促銷商品之商業行為皆未獲本公司授權。」希望大家務必透過官方的正規管道購票。