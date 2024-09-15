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吳宗憲還原媽媽嘴辦案內幕　呂炳宏追蹤粉專+留言「感謝還清白」

記者余祥／台北報導

▲媽媽嘴咖啡店負責人呂炳宏力挺柯文哲。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.29）
▲媽媽嘴咖啡店負責人呂炳宏力挺柯文哲。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.29）
2013年新北市八里發生「媽媽嘴」雙屍命案，當時咖啡廳負責人呂炳宏被真正的兇手謝依涵誣陷，呂炳宏日前出席民眾黨集會時，控訴當年檢方僅因口供就羈押他，時任檢察官的國民黨不分區立委吳宗憲日前也還原當時狀況，坦承確實有對呂炳宏說出「你老婆說你殺了人」，但並不是為了要拐騙呂，且他後來也排除犯罪嫌疑不足的人。呂炳宏14日透過臉書留言回應，「感謝吳宗憲檢察官還我清白！」更追蹤了吳宗憲的臉書粉絲專頁。

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨日前舉辦集會力挺，呂炳宏也受邀為神秘嘉賓，控訴在媽媽嘴命案中被檢方「有罪推定」。當時的檢察官就是國民黨立委吳宗憲，吳宗憲13日也還原當時情況，他說，這件事情呂炳宏有所誤會，但他也不會怪呂炳宏，呂炳宏是案件的被害人，他當時是協辦檢察官，確實有對呂炳宏說過「老婆說你殺了人」，但並非要拐騙呂炳宏說出這句話，而是為了求證承辦方提供的資料才詢問。

吳宗憲說，後來承辦的檢察官因爲偵查資料外洩，才改由他與另名檢察官接手，「原本呂被設定需要羈押禁見的被告，但我們開始接受這個案子後，一個個排除無關的人。」

對此，呂炳宏14日下午也到吳宗憲臉書留言，「感謝吳宗憲檢察官還我清白！」也證實了當時主導的檢察官真的有洩密，以及當時偵辦方向有問題，才會換手，呂炳宏說，他也有一再澄清，吳宗憲當時的誤會可能只是「辦案技巧」，吳宗憲也馬上跟他更正問題不大，問題很大的是當時主導的謝檢察官，感謝認真辦案！

2號神秘嘉賓是媽媽嘴呂炳宏　當年控他殺人的檢察官竟是這位！

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