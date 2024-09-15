第11次泳渡日月潭！馬英九最後一游：我是唯一會下水的貴賓

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▲馬英九和眾人一起沖水適應水溫時，旁邊的年輕男子被發現貌似年輕時的馬英九。（圖／南投縣政府提供，2024.09.15）

▲前總統馬英九第11次泳渡日月潭，下水前與南投縣長許淑華、立委游灝等人合影。（圖／南投縣政府提供，2024.09.15）

一年一度的日月潭萬人泳渡活動，今天一早登場，連續參加11次前總統馬英九因年齡限制，今年將是「最後一游」，他致詞時笑稱「我是台上唯一會下水的貴賓」，盛讚萬人泳渡活動已經成為運動界、游泳界一大盛事，縣府應該邀全國各縣市、甚至中國各縣市，全世界各首長來台灣參加，見識一下南投之美。日月潭活動已經連續舉辦42年，由於活動有75歲的年齡限制，今年74歲的馬英九將是最後一游，一早他如往年般，先參加總統魚苗放流儀式。有媒體問他今天是否為最後一次來？他表示會年年來參加，「除非主辦單位不辦」。接著馬英九和南投縣長許淑華等人上台參與開幕典禮，他致詞時笑稱是「唯一會下水的貴賓」，也感慨時間過得真快，自己52歲第一次參加，「今年小弟74歲了」。馬英九盛讚日月潭泳渡已成為運動界、游泳界一大盛事，認為縣府「應該邀全國各縣市、甚至中國大陸各縣市，全世界各位首長來台灣參加，見識一下南投之美」。馬英九說，一年辦一次泳渡太可惜了，無法一次容納台灣所有喜歡長泳的人，很多人只能望潭興嘆，有點暴殄天物，建議6、7月再增加一次日月潭長泳活動，讓更多人有機會來創造更好紀錄。他接著提起日月潭泳渡42年來吸引幾十萬人，全世界非常少見，要特別感謝當年的南投前縣長吳敦義，當時傳說潭裡有食人魚，還特別派潛水夫來看、把魚抓來吃掉。他細說當年，指吳敦義是高他2屆的台大學長、後來兩人一起當了正副總統，並透露吳敦義不會游泳，此時台下民眾開始不耐，鼓噪大喊「下水」。接下來的其他貴賓致詞，也簡短結束。換上泳裝的馬英九在隨扈攙扶下，一步步走下日月潭，花了幾分鐘適應水溫後，開始長達2、3小時的長泳，現場民眾開心為他喊加油。去年馬英九以2小時48分游完3000公尺全程。