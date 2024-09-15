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台北男裸體闖進檳榔攤！大膽持刀拉扯女員工　老闆衝出喝止嚇跑他

記者林盈君／綜合報導

▲今年5月間，台北士林區某檳榔攤，郭姓男子脫光衣物闖入，拿起水果刀拖拉黃姓女員工，蕭姓老闆被驚醒喝斥郭男，郭男才罷手往巷弄狂奔逃逸。（圖／翻攝畫面）
▲今年5月間，台北士林區某檳榔攤，郭姓男子脫光衣物闖入，拿起水果刀拖拉黃姓女員工，蕭姓老闆被驚醒喝斥郭男，郭男才罷手往巷弄狂奔逃逸。（圖／翻攝畫面）
今年5月間，台北市士林區某檳榔攤，43歲郭姓男子脫光衣物闖入，還拿起水果刀拖拉黃姓女員工，過程中，檳榔攤51歲蕭姓老闆被驚醒，見狀喝斥郭男，郭男才罷手往巷弄狂奔逃逸。案經士林地檢署偵結，依恐嚇、公然猥褻等罪嫌起訴郭男。

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據了解，5月間某日凌晨3時許，郭男在家脫光衣物，闖進士林區社正路某檳榔攤，並持店內水果刀拉扯42歲黃姓女員工，女員工嚇得尖叫，蕭姓老闆被驚醒後，立刻喝斥郭男並與之扭打，郭男才棄刀裸奔落跑。

警方獲報後，調閱監視器畫面，鎖定郭男身分，發現其為轄區治安顧慮人口，依法通知郭男到案說明。檢方近日偵結，認定郭男涉犯公然猥褻、恐嚇罪嫌，將他依法起訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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