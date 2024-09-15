歐陽妮妮懷龍寶！王子虧不是吃太飽　Sandy要張書豪皮繃緊一點

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▲歐陽妮妮宣布懷孕，張書豪感動哭了。（圖／翻攝歐陽妮妮 IG）

歐陽妮妮今年6月曝光張書豪求婚成功影片，當時就傳出有孕消息，雙方未正面回應，昨（14）日她宣布懷孕好消息，引來演藝圈眾多好友祝福，包括王子、豆花妹等，二寶媽Sandy（吳姍儒） 也現身留言，要張書豪「皮繃緊一點」。歐陽妮妮驚喜宣布懷孕，透露從去年開始就在一直考慮生個龍寶寶，原因是「我家娜娜、老張（張書豪）還有前年離開我們的外婆都是屬龍，還有我爸叫歐陽龍？」歐陽妮妮願望成真，幸運迎接新生命的到來，曬出超音波照喊：「天使寶寶非你莫屬」，藏不住孕媽咪的心情。官宣懷孕吸引不少演藝圈好友留言恭喜，王子幽默笑回：「真的不是吃太飽。」豆花妹留言：「太好了！大恭喜」，温貞菱也獻上祝福「大恭喜啦！」剛順利生產完二胎的Sandy則是張書豪皮繃緊，「慢慢來！姨姨愛你，妮加油～張大哥皮繃緊」。歐陽妮妮目前專心待產，張書豪經紀人昨回應《NOWnews今日新聞》，「非常謝謝大家一直這麼關心書豪跟妮妮，書豪知道妮妮懷孕的當下非常非常的開心，感情豐富的書豪當然也熱淚盈眶，他非常喜悅，家人們也是，大家都懷抱著滿溢的愛期待寶貝的到來。」至於預產期和肚中寶寶的性別，經紀人不透露，「請容準爸媽保有一些甜蜜的隱私。」