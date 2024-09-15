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張育成非一流內野手！統一教練評價引熱議　鄭宗哲：能出局就好吧

記者路皓惟/綜合報導

▲統一獅日籍教練玉木朋孝評價張育成未達「一流內野手」標準，引發熱議，旅美球員鄭宗哲則回應：「只要能出局就好了吧。」（圖／富邦悍將提供）
▲統一獅日籍教練玉木朋孝評價張育成未達「一流內野手」標準，引發熱議，旅美球員鄭宗哲則回應：「只要能出局就好了吧。」（圖／富邦悍將提供）
中職統一獅日籍內野統籌教練玉木朋孝近日針對富邦悍將游擊手張育成的守備表現發表評論，認為他還未達到「一流內野手」標準，此話一出立即引發球迷熱烈討論。對此，旅美台灣球員鄭宗哲也表達了不同看法，直言：「只要能出局就好了吧。」

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江坤宇是中職一流游擊手　對張育成有不同評價

玉木朋孝盛讚中信兄弟游擊手江坤宇的守備功力，認為他是聯盟一流的內野手，但對張育成的評價相對保留。指出張育成有時會使用跑傳的方式守備，雖然這是少數球員才能夠做到的高難度動作，但他認為應該教導選手的是「正確的大方向。」

玉木朋孝指出，處理內野球不僅僅是追求出局而已，特別是如果腳程快的選手，就該確實墊步、強而有力地將球傳出去，增加出局的機率。」言下之意江坤宇的守備方式比較符合玉木朋孝理想的樣子。

美式日式守備引熱議　鄭宗哲發表自身觀點

玉木這番言論隨即掀起熱烈討論，而鄭宗哲也透過社群平台發表自己的看法，「不管用什麼方式，只要能出局就好了吧。」

值得一提的是，先前張育成在受訪時，曾稱讚江坤宇才是中職最強游擊手，「無論是傳球、臂力、節奏，還有守備範圍，都是聯盟最頂尖。」

效力於美國職棒匹茲堡海盜隊2A的鄭宗哲，本季出賽125場，累積418打數敲出92支安打，包括11支全壘打，貢獻54分打點，打擊三圍為.220/.323/.344，跑出16次盜壘成功，被看好在未來幾年內升上大聯盟。

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