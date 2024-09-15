道奇先發輪值告急！王牌Glasnow傷勢嚴重恐報銷　山本由伸扛重任

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隨著大聯盟例行賽進入尾聲，對於力拚世界大賽冠軍的道奇來說，卻傳來一項重大壞消息。根據大聯盟官網報導指出，王牌投手Tyler Glasnow因右手肘傷勢幾乎確定提前報銷，無疑對先發戰力造成嚴重打擊，只能期待Clayton Kershaw和Gavin Stone能夠趕在季後賽之前傷癒歸隊。Glasnow本週牛棚練投時因右肘不適，無法進行原定的模擬賽。隨後，他接受球隊安排詳細的醫療檢查，以確認傷勢的嚴重程度。總教練Dave Roberts表示，檢查結果顯示Glasnow的右手肘受傷，球隊已決定讓他停止投球，也意味著他的賽季恐提前結束。「這對我們來說是個重大打擊，」Roberts坦言，「考慮到他對球隊的重要性，以及他為球隊所做的一切，我們原本對他抱有很高的期望。但我們必須繼續前進，我們有其他有能力的球員，我對此感到遺憾，他一直努力保持健康並試圖復出，但最終未能如願。」Glasnow在休賽季從光芒隊被交易至道奇，並簽下一份為期5年、總值1.365億美元的延長合約。Glasnow職棒生涯中多次受到手臂傷勢困擾，不過本季他主投134局寫下生涯最高，但在8月中因右手肘不適被列入15天傷兵名單。Roberts並未具體說明Glasnow受傷的韌帶，但他強調，之前接受手術修復的尺側副韌帶（UCL）是完好的，至於Glasnow是否需要在休賽季進行手術，Roberts表示：「我們目前還沒有考慮那麼遠。」隨著Glasnow無法出賽，道奇隊季後賽先發輪值顯得格外薄弱。目前，球隊預計由Jack Flaherty和山本由伸擔任前兩戰先發投手，之後的安排則尚未明確的人選。現階段道奇只能期待Clayton Kershaw和Gavin Stone趕在季後賽前回歸，Roberts表示：「我仍然有信心。我不認為贏得冠軍只有一種方式，我對任何我們派上場的人都充滿信心。」