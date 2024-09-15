南二都「不再派西瓜都能贏」　他分析：藍營這兩人將成賴清德夢魘

2026年九合一選舉雖還有2年時間，不過是總統賴清德上任後第一次大選，選情備受關注。TVBS日前公布民調，國民黨立委謝龍介與柯志恩在台南、高雄的支持度都不差。國民黨青年部前主任陳冠安說，南二都已「不再派西瓜都能贏」，柯志恩與謝龍介成賴清德夢魘。
陳冠安說，2026選舉結果，不只牽動賴的黨內地位與2028的連任競選，其實更涉及到後賴時代的布局。如果丟失南二都，那賴在黨內聲望自然重挫，如同2019年初的前總統蔡英文，競選連任遭初選狙擊。
至於後賴時代的布局，陳冠安說，蔡英文雖然在第二任期時與英系疏遠，但絕非沒有對綠營結構進行布局。最關鍵的一手，正是後賴時代的隔代接班。蔡英文之後是賴清德，而賴清德之後，就目前來看，考量到挑戰總統的門檻起碼要擔任過六都首長或副總統與院長級的中央高層。因此如今來看，只有小英嫡系的副總統蕭美琴和高雄市長陳其邁符合資格。
陳冠安諷，清德宗仍逃不了西太后的手掌心。對賴清德來說，是否能讓嫡系人馬掌控南二都，對賴卸任之後，是否會遭蔡英文勢力清算，至關重要。然而就目前來看，賴嫡系的林俊憲和總統府秘書長潘孟安，不只距離市長大位都有相當距離，是否能通過初選，都有很大疑問。
陳冠安說，因此對賴清德來說，要讓嫡系通關，最安全的做法就是效仿蔡英文採提名全徵召。但一徵召，勢必就會形成黨內親賴與非賴勢力的直接對決。林潘本身就必非強勢候選人，倘若黨內整合失利，在柯謝強勢進逼之下，相當可能丟失南高。無論哪項選擇，對賴光緒來說，都將如履薄冰。
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至於後賴時代的布局，陳冠安說，蔡英文雖然在第二任期時與英系疏遠，但絕非沒有對綠營結構進行布局。最關鍵的一手，正是後賴時代的隔代接班。蔡英文之後是賴清德，而賴清德之後，就目前來看，考量到挑戰總統的門檻起碼要擔任過六都首長或副總統與院長級的中央高層。因此如今來看，只有小英嫡系的副總統蕭美琴和高雄市長陳其邁符合資格。
陳冠安諷，清德宗仍逃不了西太后的手掌心。對賴清德來說，是否能讓嫡系人馬掌控南二都，對賴卸任之後，是否會遭蔡英文勢力清算，至關重要。然而就目前來看，賴嫡系的林俊憲和總統府秘書長潘孟安，不只距離市長大位都有相當距離，是否能通過初選，都有很大疑問。
陳冠安說，因此對賴清德來說，要讓嫡系通關，最安全的做法就是效仿蔡英文採提名全徵召。但一徵召，勢必就會形成黨內親賴與非賴勢力的直接對決。林潘本身就必非強勢候選人，倘若黨內整合失利，在柯謝強勢進逼之下，相當可能丟失南高。無論哪項選擇，對賴光緒來說，都將如履薄冰。