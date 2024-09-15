小鬼黃鴻升過世4週年　Junior思念好友：今年你有個正式的二嫂了

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▲韓宜邦PO出可樂照，想念小鬼。（圖／翻攝自韓宜邦臉書）

▲韓宜邦和林萱瑜穿著小鬼公仔的衣服。（圖／翻攝自韓宜邦臉書）

「小鬼」黃鴻升2020年9月16因心主動脈剝離、血管阻塞過世，今年是他過世4週年，圈內好友紛紛發文想念，其中團體丸子時期的好友Junior韓宜邦更是每年都不缺席，帶上一罐可樂去看好友，也報告自己的近況：「今年你有個正式的二嫂了。」韓宜邦在臉書PO出一張可樂的照片，背景是黃鴻升的長眠地，每年這時候他總會上山探望好友，今年他和林萱瑜結婚，有了人夫的新身分，他也不忘向黃鴻升報告，寫下：「今年你有個正式的二嫂了，跟你報告一下。然後，依然想你。」韓宜邦和黃鴻升的友誼眾所皆知，就連今年6月他和林萱瑜登記結婚時，都帶著黃鴻升的公仔到戶政事務所，韓宜邦也透過經紀人表示：「我只是希望生命裡重要的時刻有他在。」林萱瑜事後出席新戲記者會時還爆料，登記當天韓宜邦甚至忘記帶結婚證書，只記得要帶小鬼的公仔：「他做什麼事情都會有小鬼的影子。」