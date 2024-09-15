吳謹言結婚王星越被P進結婚照？《墮落春夜》CP粉質問：始亂終棄

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▲粉絲們在王星越的評論區留下多張吳謹言結婚照的P圖。（圖／微博）

▲于正證實王星越事前並不知道吳謹言要結婚。（圖／微博）

演出電視劇《延禧攻略》爆紅的中國大陸女星吳謹言，13日無預警宣布和另一男星洪堯結婚的消息，由於吳謹言近日以《墨雨雲間》再度翻紅，劇中和王星越的「超強CP感」，十分受歡迎，兩人也因此收穫大票CP粉，如今CP被拆，不少粉絲無法接受，甚至將王星越P到吳謹言和洪堯的結婚照上，發在王星越的微博評論區質問他：「吳謹言始亂終棄你怎麼看？」，過激行為讓其他網友都忍不住搖頭。34歲的吳謹言和22歲的王星越同為製作人于正公司「歡娛影視」的旗下藝人，在《墨雨雲間》中組成「菲常蕭張CP」，有許多浪漫戲份，戲內CP感爆棚，戲外兩人上綜藝節目、拍雜誌時，也有不少甜蜜畫面讓觀眾看得心癢癢。而他們也打鐵趁熱，在上月確定二搭演出民國劇《墮落春夜》，CP粉才剛開心不久，竟不到1個月就傳出吳謹言已婚的消息，讓部分CP粉氣到不行，認為自己上當受騙。在吳謹言的婚訊傳出後，「菲常蕭張CP」確定沒結果，王星越的微博評論區，出現了大批粉絲P圖，將王星越P在吳謹言和洪堯的結婚照上，還問他：「喜歡嗎寶寶？」、「吳謹言始亂終棄你怎麼看？」，有網友疑惑王星越彷彿成了最大受害者，明明結婚的是吳謹言，怎麼是他的評論區遭殃？要CP粉理智追星，不要做出過激行為。而先前吳謹言和王星越合體上節目時，被捕捉到王星越蹲下貼心幫忙吳謹言繫鞋帶的畫面，究竟是營業過頭？還是早已知道吳謹言要結婚、疑似有孕？有好奇的網友在小紅書問兩人的老闆于正，他對此澄清王星越此前並不知道吳謹言的私生活狀況，直言：「他昨天才知道，群裡發的。」證實兩人熟識程度有限，又讓大票CP粉心碎。