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這3人是民進黨2026王牌！郭正亮：賴清德上任後　都在想要怎麼贏

記者何哲欣／台北報導

▲民進黨只剩5執政縣市，賴清德2026年勢必要努力擴大版圖。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民進黨只剩5執政縣市，賴清德2026年勢必要努力擴大版圖。（圖／記者呂炯昌攝）
2026年九合一選舉雖還有2年時間，不過是總統賴清德上任後第一次大選，選情備受關注。前立委郭正亮說，國民黨立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉2022年在台南、高雄、屏東都選得不差，2026年這3人繼續參選，會讓民進黨坐立難安，因此總統賴清德，一定還有底牌。

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郭正亮在節目《新聞大白話》表示，2026年九合一大選，賴清德勢在必得，否則2028年怎麼選？所以賴清德上任後都在想2026年選舉，近來猛打民眾黨主席柯文哲，就是因為不滿柯文哲在2024年把年輕選票都搶光了。

郭正亮說，民進黨現在在全國22縣市只有5縣市執政，要擴大執政版圖，高雄市將派總統府秘書長潘孟安、台北市就是行政院副院長鄭麗君、新北市就是民進黨秘書長林右昌，這些人夠強、有機會當選。

郭正亮說，民進黨不分區立委立委莊瑞雄，也可能被賴清德「欽點」經營台東，即使沒有成功選上，後面也會有更好的安排。

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