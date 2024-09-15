Klay Thompson對獨行俠新賽季有期待！直言：盼能復刻2011年奪冠

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▲前金州勇士射手「K湯」Klay Thompson（右），休賽季選擇以3年5000萬美元（約新台幣16.2億元）的價碼，轉戰達拉斯獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士今年夏天和元老球員Klay Thompson告別，勇士主帥Steve Kerr受訪時則表示，K湯需要一個改變的契機，轉隊對他來說是件好事。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃明星射手「K湯」Klay Thompson，休賽季告別效力已久的金州勇士，以一份3年總價5000萬美元（約新台幣16.2億元）合約轉戰達拉斯獨行俠，將攜手Luka Doncic、Kyrie Irving等好手一同爭冠，Thompson也要力拼奪下個人生涯第5座總冠軍。獨行俠Klay Thompson稍早接受採訪，談到自己對於球隊新球季的期待，他表示：「，他們克服了低種子的劣勢，擊敗了一些難以置信的球隊。「無論是Kobe Bryant領軍的湖人，還是Kevin Durant帶領的雷霆，甚至還有熱火，這真的令人印象深刻。」Klay Thompson如此說到。而當年助獨行俠奪冠的傳奇球星「德佬」Dirk Nowitzki，談到Klay Thompson如今來到球隊，他則顯得相當興奮，「這真的太棒了，我生涯最後一次全明星賽上，我曾和Klay Thompson有過交談，他真的是一個非常好、非常酷的人。我們之間關係不錯，對彼此的生涯都很尊重，