Klay Thompson對獨行俠新賽季有期待！直言：盼能復刻2011年奪冠

NBA美國職籃明星射手「K湯」Klay Thompson，休賽季告別效力已久的金州勇士，以一份3年總價5000萬美元（約新台幣16.2億元）合約轉戰達拉斯獨行俠，將攜手Luka Doncic、Kyrie Irving等好手一同爭冠，Thompson也要力拼奪下個人生涯第5座總冠軍。而K湯稍早受訪時，也談到對於獨行俠新賽季的期待，他則透露：「我最近在觀看2011年獨行俠的總決賽之旅，希望我們能不在新賽季復刻那一切。」
K湯對獨行俠有期待 盼新賽季能復刻2011賽季
獨行俠Klay Thompson稍早接受採訪，談到自己對於球隊新球季的期待，他表示：「我最近觀看了球隊的2011年總決賽之旅，那真的是一支不可思議的球隊，他們克服了低種子的劣勢，擊敗了一些難以置信的球隊。
「無論是Kobe Bryant領軍的湖人，還是Kevin Durant帶領的雷霆，甚至還有熱火，這真的令人印象深刻。那是一趟多麼激勵人心的旅程，觀看這些過程真的感覺很酷，我們要一同努力，在新賽季復刻那一切。」Klay Thompson如此說到。
Nowitzki也歡迎K湯 稱他很適合獨行俠
而當年助獨行俠奪冠的傳奇球星「德佬」Dirk Nowitzki，談到Klay Thompson如今來到球隊，他則顯得相當興奮，「這真的太棒了，我生涯最後一次全明星賽上，我曾和Klay Thompson有過交談，他真的是一個非常好、非常酷的人。我們之間關係不錯，對彼此的生涯都很尊重，很榮幸水花兄弟的一位能夠加盟達拉斯，我們很高興擁有他，他顯然是非常適合球隊的，對此我很高興。」
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獨行俠Klay Thompson稍早接受採訪，談到自己對於球隊新球季的期待，他表示：「我最近觀看了球隊的2011年總決賽之旅，那真的是一支不可思議的球隊，他們克服了低種子的劣勢，擊敗了一些難以置信的球隊。
「無論是Kobe Bryant領軍的湖人，還是Kevin Durant帶領的雷霆，甚至還有熱火，這真的令人印象深刻。那是一趟多麼激勵人心的旅程，觀看這些過程真的感覺很酷，我們要一同努力，在新賽季復刻那一切。」Klay Thompson如此說到。
Nowitzki也歡迎K湯 稱他很適合獨行俠
而當年助獨行俠奪冠的傳奇球星「德佬」Dirk Nowitzki，談到Klay Thompson如今來到球隊，他則顯得相當興奮，「這真的太棒了，我生涯最後一次全明星賽上，我曾和Klay Thompson有過交談，他真的是一個非常好、非常酷的人。我們之間關係不錯，對彼此的生涯都很尊重，很榮幸水花兄弟的一位能夠加盟達拉斯，我們很高興擁有他，他顯然是非常適合球隊的，對此我很高興。」