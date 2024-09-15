道奇爭冠賭一把？讓大谷翔平季後賽復出　ESPN看衰：根本不切實際

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隨著大聯盟例行賽接近尾聲，洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平能否在季後賽以投手身份登板，引起各界熱議。美媒《洛杉磯時報》提議，大谷可以以中繼投手身份復出登板，成為道奇爭冠的秘密武器。不過，美媒《ESPN》卻持相反意見，大谷才剛從右肘尺側副韌帶手術中康復，且在例行賽一場未投的情況下於季後賽登板風險太高，認為這個想法根本「不切實際」。根據《洛杉磯時報》專欄作家Bill Plaschke指出，儘管道奇隊牛棚表現穩定，本季團隊防禦率3.56，位居國聯第3，但他認為球隊在季後賽中使用大谷投球的想法值得考慮，「進入季後賽後，大谷有能力登板投球。」Plaschke表示，雖然球團對大谷翔平的手肘傷勢抱持謹慎態度，但在世界大賽冠軍達標之前，讓這位簽下7億美元（約合22億新台幣）天價合約的球員坐板凳，絕對是「管理層的失職」。然而，Plaschke的觀點引發熱烈討論，《ESPN》記者Jeff Passan在接受加拿大《Sportsnet 590 The FAN》電台訪問時表示，如果大谷強烈希望登板，且醫生認可，道奇隊管理層同意，這個計畫並非全無可能。不過，Passan也提出警告，「讓一位超過一年未參加實戰的球員在季後賽這樣的關鍵時刻登板，風險極大。此外，道奇隊的牛棚有幾位投手表現穩定，讓大谷擔任中繼投手並不實際。」