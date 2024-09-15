辣妻趙岱新「肚子凸起」照曝光！藏不住孕肚　周興哲喜迎二胎

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▲▼周興哲辣妻趙岱新（穿紅衣者）拍美照，明顯「肚子凸起」被瘋猜懷孕，目前獲得證實。（圖／翻攝IG）

周興哲去年3月宣布與「最正女主播」趙岱新結婚，同年8月辣妻為他生下可愛女兒，今（15）日趙岱新更新社群照片，身穿寬鬆背心，搭配格子裙，小腹微微隆起，相當搶眼，被網友瘋猜有二胎。她的經紀方尚未回應，周興哲經紀方回應《NOWnews今日新聞》證實有喜事，家裡將有新成員。趙岱新衣著寬鬆，一系列的照片可以看出肚子微微凸起，還有一張她和朋友合照，鏡子中更加凸顯她的大肚，網友紛紛猜測，「有弟弟、妹妹嗎」、「有二胎了嘛？」還有粉絲讚她的美貌：「嫂子妳可以直接c位女團出道了」。趙岱新是否有孕？周興哲經紀方回應《NOWnews今日新聞》，證實家中有新成員，「感謝神帶來的禮物與恩典，沒有主動公開，係認為是家務事，不想打擾大家，面對大家詢問也就順理成章回覆，謝謝大家的關心與祝福。」周興哲和趙岱新愛得濃烈，中間一度短暫分手，之後又復合，周興哲在2022年向趙岱新求婚成功，並於同年底登記結婚。兩人在2023年8月順利迎接女兒誕生，現在結婚不到2年，又有二寶報到，感情生活甜蜜。