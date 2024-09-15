陳迪亞運摘金回饋故鄉　歷經14年基隆首座室內網球場終於誕生

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▲基隆市首座青少年網球訓練中心原本專為訓練設立，現已開放全民付費使用。前國手陳宜曾多次倡議修繕市民活動中心，並由林右昌市長爭取中央經費，於2022年正式動工。（圖／基隆網球協會提供）

14年前的廣州亞運網球男團，陳迪、盧彥勳、楊宗樺、易楚寰合力打下金牌後，讓身為基隆子弟的陳迪更想要回饋故鄉。等待了14年後，基隆市民體育活動中心修繕工程14日正式舉行啟用典禮，基隆首座室內網球場終於誕生，讓陳迪相當感恩、感動，但又有內心小小的遺憾。基隆市長謝國樑、基隆市議會議長童子瑋、基隆市議員陳宜、基隆市青少年網球運動發展協會理事長陳迪等，今天出席啟用典禮，典禮前，東信國小的孩童也帶來森巴鼓表演，現場氣氛歡欣鼓舞。「今天這些嘉賓都是幕後推手，沒有大家的幫忙，室內網球館是不會發生的。」陳迪表示，由於場館年久失修，場館嚴重漏水，2020年中華民國網球協會理事長廖裕輝、台北市聯合醫院總院長黃勝堅、基隆市長林右昌等，向中央爭取經費。陳迪指出，在基隆市政府努力下，此場館於2020年開始整建修繕，才有現在的優質空間，非常感謝市府團隊的幫助，讓基隆學子課後可以在這邊訓練，自己也會持續在基層耕耘，做好三級銜接、留住人才，期盼將基隆網球成為全國特色，在未來大放異彩。但原本這座室內網球場是專為青少年網球訓練中心而設，但今卻開放給全民付費使用，這讓前國手的陳宜則有感而發地說，她在2022年林右昌市長任內時，便在議會中多次倡議，基隆氣候多為雨季，應該立即整建市民活動中心，活化運動空間。林右昌市長向中央爭取修繕費用後，並於2022年7月25日正式開工。林右昌市長也公開說，市民活動中心將於修建完成後，正式成為北台灣第一座專門培育青少年網球的中心基地。「令人遺憾的是，當初來回奔走，爭相請願的結果，我們好不容易拿到了8000多萬的修繕費用，完成了基隆市第一座室內網球場，但卻沒了青少年網球的培訓，當初說好的體育政策，最後是一場空，我仍為市民可以在雨天打球感到開心，但我們的網球扎根計畫、照顧體育基層、青少年的培訓計畫呢？也全部因為換了市長，成了空歡喜！」陳宜也提醒謝國樑市長，基層體育的照顧及培育，不是說空話，更不是一直在空轉，「請您好好思考一下，路跑可以辦、霹靂舞可以比賽，好不容易，林市長任內要來的8000萬修繕工程款，好不容易完成了室內場館，我們的好多個不容易，在開幕後都變得容易了，那我們『最容易的』青少年網球培訓中心呢，是不是也開始讓它變得更容易，繼續運作？」過去陳迪、陳宜兄妹在過去網球領域都有不錯的表現，如今為爭取自己家鄉有室內網球館而四處奔波，在各界協助下球館今終於誕生，即便最後結果並不十分圓滿，但陳家兄妹倆都期許未來的基隆小朋友們有更好的訓練環境。