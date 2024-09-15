趙岱新孕肚藏不住！周興哲證實升格二寶爸：感謝神帶來的禮物

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▲趙岱新（左）把手放在胸前，讓肚皮的形狀看起來更明顯。（圖／趙岱新IG）

▲周興哲（左圖左）和趙岱新（左圖右）在去年8月喜迎大女兒。（圖／翻攝自周興哲IG）

歌手周興哲和老婆趙岱新2022年登記結婚，並在去年8月迎接大女兒，一家三口非常幸福。不過趙岱新昨（14）日在IG更新照片，被眾人發現肚子微微隆起，似乎有了好消息，不少網友猜測，「懷孕了嗎」、「肚子裡面是不是二寶？」對此，今日稍早周興哲透過經紀人證實，他們家即將有新成員報到，「感謝神帶來的禮物與恩典，沒有主動公開，是因為認為是家務事，不想打擾大家。」趙岱新昨日在IG更新照片，看到她身穿紅棕色背心上衣，搭配格子短裙，還特別把頭髮綁起來，看起來有些俏皮。不過吸引眾人目光的是，雖然她的四肢依舊纖細，但肚皮似乎有些隆起，尤其第二張照片，她把手交叉放在胸前，讓肚子的形狀更加明顯。不少網友看到後紛紛猜測，「這個肚肚！是不是又有小北鼻了！！」、「是不是有弟弟或妹妹了？」對此，周興哲稍早透過經紀人證實喜訊，表示「家裡將有新成員，感謝神帶來的禮物與恩典，沒有主動公開，是因為認為是家務事，不想打擾大家，面對大家詢問也就順理成章回覆，謝謝大家的關心與祝福。」事實上，周興哲和趙岱新愛得濃烈，雖然2人曾在2020年短暫分手，不過很快又重新復合，周興哲也在2022年向趙岱新求婚成功，並於2022年底登記結婚，順利修成正果。婚後也很快傳來好消息，他們在去年8月順利迎接大女兒，現在結婚不到2年，又有二寶報到，讓人看了十分羨慕。