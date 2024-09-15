柯文哲案被洩密？立委吳宗憲要求檢廉專案報告　愛出風頭黑歷史曝

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▲民眾黨主席柯文哲捲京華城案，遭裁定羈押禁見，因持續有特定媒體爆料，引發外界質疑檢方是否違反偵查不公開？（圖／NOWnews攝影中心）

民眾黨主席柯文哲捲京華城案，遭裁定羈押禁見，因持續有特定媒體爆料，引發外界質疑檢方是否違反偵查不公開？對此，國民黨立委吳宗憲表示，近期許多政治人物的司法案件，都持續出現洩密情形，且越來越嚴重，新會期將要求法務部長鄭銘謙、廉政署長馮成赴立院專案報告，並指出，法務部及廉政署兩單位，有必要針對此事說明清楚。據了解，吳宗憲曾擔任法制局長，司法官訓練所40期結業，長達17年檢察官生涯，不過卻有司法界人士爆料，表示吳宗憲自己當檢察官時，就常洩密給媒體，結果現在卻回過頭，大聲疾呼要求法務部及廉政署專案報告，實在是非常諷刺。過去曾有媒體踢爆，吳宗憲在檢肅黑金專組歷練長達11年，卻遲遲未升上主任檢察官，只因司法圈盛傳，吳宗憲愛出風頭，例如他偵辦劉政池涉陽明山別墅竊占國土案時，媒體就曾大肆報導，他多次假扮登山客探勘，還自費15000元購買金屬探測器，才找到用貨櫃屋搭建的地下秘窟。而近期針對柯文哲案，吳宗憲表示，現在洩密情況越來越嚴重，已超越馬英九時期的三中案，控司法單位放消息給記者，讓媒體密集報導打擊柯文哲，質疑檢方說要純粹的空間辦案，是否只是玩笑話？吳宗憲指出，新會期將邀請鄭銘謙、馮成赴立法院，並針對「偵查不公開」進行專案報告。