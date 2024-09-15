洋基王牌Cole壘上無人卻敬遠！單局痛失3分釀災　紅襪打者也傻眼

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洋基王牌Cole壘上無人卻敬遠！紐約洋基今（15）日持續出戰波士頓紅襪，並派出賽揚王牌強投Gerrit Cole應戰，前3局繳出無失分好投，但卻在4局上出現備受討論的決策。本場比賽開局，洋基打線就在3局下，靠著Gleyber Torres在一出局三壘有人情況下，適時敲出安打，幫助球隊先馳得點。然而，比賽卻在4局上發生變化，Gerrit Cole在讓Jarren Duran擊出高飛球接殺出局後，形成一人出局、壘上無人局面。下名打者Rafael Devers，在和Gerrit Cole過去的對戰紀錄上有不小優勢，總共交手41打數中，敲出14支安打，打擊率3成16，且其中包含8支全壘打。本場總共主投4.1局，被敲5支安打、失掉7分，吞下本季第5敗。值得一提的是，洋基總教練Aaron Boone、捕手Austin Wells都澄清當下並未參與決定，單純是投手自己做出的決定。