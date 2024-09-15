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洋基王牌Cole壘上無人卻敬遠！單局痛失3分釀災　紅襪打者也傻眼

記者林之越/綜合報導

▲紐約洋基王牌先發Gerrit Cole，先發面對波士頓紅襪，前3局都沒有失分，卻在4局上無人出局時，選擇敬遠Rafael Devers，結果單局失掉3分，最終洋基也以1：7吞敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基王牌先發Gerrit Cole，先發面對波士頓紅襪，前3局都沒有失分，卻在4局上無人出局時，選擇敬遠Rafael Devers，結果單局失掉3分，最終洋基也以1：7吞敗。（圖／美聯社／達志影像）
洋基王牌Cole壘上無人卻敬遠！紐約洋基今（15）日持續出戰波士頓紅襪，並派出賽揚王牌強投Gerrit Cole應戰，前3局繳出無失分好投，但卻在4局上出現備受討論的決策。無人上壘面對紅襪打者Rafael Devers局面，Gerrit Cole卻擺出「敬遠」的故意四壞球手勢，讓Rafael Dever當下滿臉錯愕，後續更因此掀起紅襪的進攻大局，終場以7：1擊敗洋基，而Gerrit Cole則在賽後坦承是自己的錯誤選擇

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敬遠成比賽轉捩點　打者滿臉錯愕

本場比賽開局，洋基打線就在3局下，靠著Gleyber Torres在一出局三壘有人情況下，適時敲出安打，幫助球隊先馳得點。然而，比賽卻在4局上發生變化，Gerrit Cole在讓Jarren Duran擊出高飛球接殺出局後，形成一人出局、壘上無人局面。

下名打者Rafael Devers，在和Gerrit Cole過去的對戰紀錄上有不小優勢，總共交手41打數中，敲出14支安打，打擊率3成16，且其中包含8支全壘打。Gerrit Cole當下直接選擇故意四壞球保送，這不僅讓電視主播、賽評感到意外，Rafael Devers本人也露出相當錯愕的表情。

2局內狂掉7分　Cole負責任背鍋

而就在這次敬遠後，Gerrit Cole陷入失分麻煩，接連被日籍球星吉田正尚、Wilyer Abreu敲安，單局就失掉3分，且在5局再被Rafael Devers、吉田正尚的安打痛擊，失掉4分，最終遭到換投。本場總共主投4.1局，被敲5支安打、失掉7分，吞下本季第5敗。

賽後，Gerrit Cole賽後受訪談到該決策，他也坦言，這是個錯誤的決定，因為讓對手抓到了比賽的節奏，更同時激起了他們的士氣。值得一提的是，洋基總教練Aaron Boone、捕手Austin Wells都澄清當下並未參與決定，單純是投手自己做出的決定。



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