洋基王牌Cole壘上無人卻敬遠！單局痛失3分釀災　紅襪打者也傻眼

洋基王牌Cole壘上無人卻敬遠！紐約洋基今（15）日持續出戰波士頓紅襪，並派出賽揚王牌強投Gerrit Cole應戰，前3局繳出無失分好投，但卻在4局上出現備受討論的決策。無人上壘面對紅襪打者Rafael Devers局面，Gerrit Cole卻擺出「敬遠」的故意四壞球手勢，讓Rafael Dever當下滿臉錯愕，後續更因此掀起紅襪的進攻大局，終場以7：1擊敗洋基，而Gerrit Cole則在賽後坦承是自己的錯誤選擇。
敬遠成比賽轉捩點 打者滿臉錯愕
本場比賽開局，洋基打線就在3局下，靠著Gleyber Torres在一出局三壘有人情況下，適時敲出安打，幫助球隊先馳得點。然而，比賽卻在4局上發生變化，Gerrit Cole在讓Jarren Duran擊出高飛球接殺出局後，形成一人出局、壘上無人局面。
下名打者Rafael Devers，在和Gerrit Cole過去的對戰紀錄上有不小優勢，總共交手41打數中，敲出14支安打，打擊率3成16，且其中包含8支全壘打。Gerrit Cole當下直接選擇故意四壞球保送，這不僅讓電視主播、賽評感到意外，Rafael Devers本人也露出相當錯愕的表情。
2局內狂掉7分 Cole負責任背鍋
而就在這次敬遠後，Gerrit Cole陷入失分麻煩，接連被日籍球星吉田正尚、Wilyer Abreu敲安，單局就失掉3分，且在5局再被Rafael Devers、吉田正尚的安打痛擊，失掉4分，最終遭到換投。本場總共主投4.1局，被敲5支安打、失掉7分，吞下本季第5敗。
賽後，Gerrit Cole賽後受訪談到該決策，他也坦言，這是個錯誤的決定，因為讓對手抓到了比賽的節奏，更同時激起了他們的士氣。值得一提的是，洋基總教練Aaron Boone、捕手Austin Wells都澄清當下並未參與決定，單純是投手自己做出的決定。
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本場比賽開局，洋基打線就在3局下，靠著Gleyber Torres在一出局三壘有人情況下，適時敲出安打，幫助球隊先馳得點。然而，比賽卻在4局上發生變化，Gerrit Cole在讓Jarren Duran擊出高飛球接殺出局後，形成一人出局、壘上無人局面。
下名打者Rafael Devers，在和Gerrit Cole過去的對戰紀錄上有不小優勢，總共交手41打數中，敲出14支安打，打擊率3成16，且其中包含8支全壘打。Gerrit Cole當下直接選擇故意四壞球保送，這不僅讓電視主播、賽評感到意外，Rafael Devers本人也露出相當錯愕的表情。
2局內狂掉7分 Cole負責任背鍋
而就在這次敬遠後，Gerrit Cole陷入失分麻煩，接連被日籍球星吉田正尚、Wilyer Abreu敲安，單局就失掉3分，且在5局再被Rafael Devers、吉田正尚的安打痛擊，失掉4分，最終遭到換投。本場總共主投4.1局，被敲5支安打、失掉7分，吞下本季第5敗。
賽後，Gerrit Cole賽後受訪談到該決策，他也坦言，這是個錯誤的決定，因為讓對手抓到了比賽的節奏，更同時激起了他們的士氣。值得一提的是，洋基總教練Aaron Boone、捕手Austin Wells都澄清當下並未參與決定，單純是投手自己做出的決定。