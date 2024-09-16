第76屆艾美獎頒獎典禮　看點、轉播資訊懶人包看這裡！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特又成艾美獎喜劇類視帝的大熱門。（圖／摘自IMDb）

▲《幕府將軍》澤井杏奈有可能成為艾美獎史上首位亞裔戲劇類影集最佳女主角得主。（圖／摘自IMDb）

▲76屆艾美獎頒獎典禮主持人是尤金賴維（右）與兒子丹賴維。（圖／摘自IG）

美國電視界的盛事：第76屆艾美獎頒獎典禮將於台灣時間今（16日）上午8點在洛城市中心的孔雀劇院舉行，分別被視為戲劇類與喜劇類最強之作的《幕府將軍》和《大熊餐廳》可望再擒獲多項大獎，締造更突出的紀錄，兩齣戲在艾美獎技術類項目搶先頒獎之後，已經成為史上單季獲獎最高的戲劇影集和喜劇影集，兩劇都是FX製播、在台灣皆可以在Disney+欣賞，FX也預期會成為今年艾美獎的最大贏家，可望超越HBO與Netflix。關於典禮的看點、台灣是否有現場直播，先幫觀眾整理如下：《大熊餐廳》堪稱近年來在每人氣絕頂、叫好叫座的喜劇代表之一，男主角傑瑞米艾倫懷特上一季已順利登上艾美獎喜劇類視帝寶座，廣獲看好蟬聯。而同劇女星阿尤艾德維利上一屆拿下喜劇類最佳女配角，本屆轉戰喜劇類視后，面對《天后與草莓》資深女星珍史瑪特強力競爭，能否更上層樓，也是典禮上的一大焦點。根據著名小說第2度搬上螢幕的《幕府將軍》，在網友最愛參考的爛蕃茄影評網上有高達99%的好評，更勝40多年前在美國掀起收視大狂潮的舊版，已先獲得14座艾美獎技術類獎項，超越HBO《約翰亞當斯》，成為艾美獎史上單季獲獎最多的影集，在即將揭曉的重要項目頒獎典禮上，還被看好將繼續大出風頭。身兼監製與男主角的真田廣之，有厚望連中雙元，既登戲劇類視帝寶座，又上台和其他歐美監製一起分享該劇獲選最佳戲劇類影集的榮耀。他若如預期成為戲劇類視帝得主，也是該項目在《魷魚遊戲》李政宰之後的第2位亞洲男星，意義非凡。劇中英日語雙聲帶的澤井杏奈，更有機會成為史上第一位在艾美獎戲劇類影集最佳女主角項目勝出的亞裔演員，各方都在期待這個創造紀錄的時刻。除了亞洲藝人和《幕府將軍》必然成為焦點外，播出後爭議話題不斷的Netflix《馴鹿寶貝》應會是迷你影集類的大贏家，號稱將自身遭遇搬上螢幕、現身說法演出的理查蓋德是迷你影集視帝的大熱門，然而嚇壞一堆觀眾、扮演變態騷擾女的潔西卡甘寧則是最佳女配角的強棒。今年也仍有一些電影巨星跨進小螢幕的領域，可望成為艾美獎的得主，像是迷你影集或電視電影類的視后就以《無間警探：闇夜國度》茱蒂佛斯特贏面最高，而迷你影集或電視電影最佳男配角則以《同情者》小勞勃道尼最受看好。頒獎典禮由《富家窮路》諧星父子檔尤金賴維、丹賴維聯手主持。或許因美國影集在台灣近年來聲勢遠不及韓劇、台劇甚至陸劇，雖然大多數獲得艾美獎多項入圍的強片，台灣都看得到，不過頒獎典禮目前沒有任何平台取得直播的權利，關心開獎結果的觀眾，只能隨時留意網路的即時新聞。倒是在頒獎典禮前的星光大道，台灣竟有MOD及數位加值頻道部分豪華套餐中包含的Rock Entertainment 有直播，從早上6點開始，但星光大道結束、典禮正式展開就會切換到影集，而無典禮的畫面。Rock Entertainment也有在Hami Video等影音平台上架，今年出席的女星中，預期從迪士尼偶像出身的席琳娜，仍會是靚麗焦點。第76屆艾美獎頒獎典禮播出資訊懶人包時間：9月16日上午8點起台灣直播：無星光大道：9月16日上午8點起星光大道直播：MOD及部分數位頻道、影音平台上的Rock Entertainment