下一個山本由伸？佐佐木朗希有望旅美　遊騎兵總管Young赴日觀察

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日職千葉羅德海洋隊強投「令和怪物」佐佐木朗希的未來動向成為焦點，德州遊騎兵隊總經理、棒球營運部總裁Chris Young本週親自飛往日本，觀察這位「令和怪物」的投球表現。佐佐木去年休賽季原本有意挑戰大聯盟，但因與球團談約卡關，旅美時間點可能會延到今年球季後，有望透過入札制度赴美，成為繼山本由伸、今永昇太後，下一位赴美追夢的日本投手。佐佐木朗希今（15）日掛帥先發出戰西武獅，這將是他本季第16次先發，力拚本季第9勝。根據《達拉斯新聞》報導，遊騎兵球團對佐佐木的興趣正不斷升溫，總經理Chris Young表示：「這將是我們愉快週末的開始。」衛冕軍遊騎兵目前戰績71勝77敗、勝率4成80，在美聯西區排名第3，晉級季後賽不太樂觀。達拉斯媒體指出，為了重奪霸主地位，在佐佐木朗希這場搶人大戰中，遊騎兵勢必會竭盡全力爭取加盟。儘管佐佐木的未來仍有許多謎團，但他的實力有目共睹，是日職當今頂級投手，而且保送率也不斷下降，同時球速提升約2英里，達到96.7英里（約155.6公里），因此大聯盟球團對這位次世代王牌的關注不曾減退。Young從選手退役之後，於2020年開始接任遊騎兵總管一職，隨即採取行動完成一系列交易，成功降低球隊薪資結構，並從中獲得了許多年輕潛力新秀，強化自家農場深度，去年成功帶領遊騎兵奪得創隊63年首座世界大賽冠軍，季後升任為棒球營運部門總裁。