死刑釋憲案！王信福37名死囚認違憲　憲法法庭預計本週宣判

（中央社記者林長順台北15日電）王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭於4月23日言詞辯論終結，依法應於3個月內宣判，憲法法庭延後2個月，預計本週內宣判。
王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭於4月23日召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，當天辯論終結。
依據憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時，得延長2個月。憲法法庭於7月12日公告指出，死刑釋憲案依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延長宣示判決期間。宣示判決日期將另行公告。
法界人士指出，依憲法訴訟法規定，死刑釋憲案必須於9月23日前宣判，憲法法庭應於本週內宣判。（編輯：蕭博文）1130915
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依據憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時，得延長2個月。憲法法庭於7月12日公告指出，死刑釋憲案依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延長宣示判決期間。宣示判決日期將另行公告。
法界人士指出，依憲法訴訟法規定，死刑釋憲案必須於9月23日前宣判，憲法法庭應於本週內宣判。（編輯：蕭博文）1130915