花蓮新城海堤2童落海！遭大浪捲走、載浮載沉　現場驚險畫面曝

死刑釋憲案！王信福37名死囚認違憲　憲法法庭預計本週宣判

中央社

▲37名死囚聲請法規範憲法審查，憲法法庭於4月23日言詞辯論終結，依法應於3個月內宣判，憲法法庭延後2個月，預計本週內宣判。（圖／翻攝司法院臉書）
▲37名死囚聲請法規範憲法審查，憲法法庭於4月23日言詞辯論終結，依法應於3個月內宣判，憲法法庭延後2個月，預計本週內宣判。（圖／翻攝司法院臉書）
（中央社記者林長順台北15日電）王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭於4月23日言詞辯論終結，依法應於3個月內宣判，憲法法庭延後2個月，預計本週內宣判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭於4月23日召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，當天辯論終結。

依據憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時，得延長2個月。憲法法庭於7月12日公告指出，死刑釋憲案依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延長宣示判決期間。宣示判決日期將另行公告。

法界人士指出，依憲法訴訟法規定，死刑釋憲案必須於9月23日前宣判，憲法法庭應於本週內宣判。（編輯：蕭博文）1130915

新北泰山墜樓命案！60歲女7樓掉落1樓　傷重送醫搶救宣告不治

桃園雪霧鬧聯外道路坍方！300多人受困山上　相關單位緊急搶通中

柯文哲案被洩密？立委吳宗憲要求檢廉專案報告　愛出風頭黑歷史曝

台北男裸體闖進檳榔攤！大膽持刀拉扯女員工　老闆衝出喝止嚇跑他

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選