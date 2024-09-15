中市樂齡學習經費縮水　議員：令人不解

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府建置高齡友善學習環境，各行政區設置有樂齡學習中心，鼓勵長輩持續學習，達成活躍老化之目標，並提供55歲以上國民活躍老化核心課程，市議員陳俞融指出，多個行政區的樂齡中心經費及課程時數逐年下降，並未見市府相應調整經費比例，影響長輩學習成效和意願，更在教育部的樂齡學習政策評鑑中成績退步，要求市府加強改進。陳俞融表示，依照審計處報告指出，教育局配合中央辦理樂齡學習中心實施計畫，增加 55 歲以上長者學習管道，促進社會參與機會。但110 至 112年度臺中市 55 歲以上長者占比 28.52％、29.32％及 30.13％，呈成長趨勢，惟三年來樂齡學習計畫經費分別為 1,096 萬餘元、1,095 萬餘元及 1,086 萬餘元，未見成長，且經教育部執行樂齡學習政策評鑑，112 年度評鑑績效更從111年的優等成績退步至甲等，要求市府督導改善及研究創新措施，以提升服務成效。陳俞融指出，台中市55歲以上人口從110年的802,375人增至112年的857,570人，短短兩年間成長率高達6.88%。然而，樂齡學習中心的資源配置卻未能跟上這趨勢。她舉例，多個55歲以上人口超過5萬的行政區，如北屯、北區、大里、豐原等，該區樂齡學習中心的服務品質都出現下滑。陳俞融表示，北屯樂齡學習中心的經費從110年的52萬元減少到112年的46萬元，降幅達11%。而大里樂齡學習中心的服務據點從110年拓展12個點至112年僅拓2個點。豐原樂齡學習中心的課程時數也從110年的518小時減少到112年的422小時，這種資源配置與人口趨勢背道而馳的現象實在令人不解。陳俞融呼籲，市府正視問題，立即採取行動，全面檢討並調整樂齡學習中心的資源配置，使之與長者人口增長趨勢相匹配，特別是在長輩人口密集行政區優先增加投入。