阿諾爆遭外景主持人「伸手揉胸」　請辭節目被酸公主病吃不了苦

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▲哈孝遠透露曾錄製外景節目，跟製作人一起整男主持人，氣氛非常尷尬。（圖／中天綜合台提供）

▲《小明星大跟班》阿虎透露無辜背黑鍋，自己被節目冷凍一年。（圖／中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（16）日播出「黑鍋永遠都是我在背！不忍了！事實的真相我決定講出來」主題，藝人阿諾剛出道就曾被性騷擾：「外景節目主持人常常半夜跑到我房間，錄影也會牽手或拍我屁股，他說這是為了增加默契。」她因為怕丟工作一再隱忍，導致對方的行為越來越超過，有一次對方藉玩遊戲，伸手伸到她內衣裡揉胸部。阿諾分享，「對方常用各種理由吃我豆腐，有一次我理智線斷掉，他說『要不要玩國王遊戲』，我不知道是什麼就氣說『來啊』！結果我猜拳猜輸了，他就把手伸到我內衣裡揉我的胸部，我嚇到不知道怎麼面對，委屈都在肚子裡。」事後阿諾向製作單位請辭，還被誤會有公主病，吃不了外景工作的苦。而她也因為這件事對異性有陰影，同場來賓哈孝遠聽完恍然大悟：「難怪之前一起錄影時，我拍她說『這個很好吃』，她會突然很難過的說『你不要碰我，你會讓我覺得我是一個很髒的人』。」哈孝遠則說自己被製作人陷害：「之前錄外景節目，製作人跟我說要整男主持人，要說他口感講的不怎麼樣，要我故意說他這點，我想說反正最後會有一個『你被整了』的牌子，我就一直弄他，製作人也一起加入。」而對方果然被哈孝遠的酸言酸語氣到不行，「壓倒駱駝的最後一根稻草，就是他吃了牛排後說要配白酒，我說『你到底懂不懂啊？牛排就是要配紅酒』，結果他爆發了，整個人跳起來罵說不錄了，結果製作人走出來說『小哈，你今天真的有點過分』。」哈孝遠也透露因為當下氣氛非常尷尬，最後也來不及向對方解釋事情真相：「我想他可能到現在都不知道是製作人想整他，因為節目後來再錄兩集就收掉了，我很久沒遇到他，但他還是對我很好，我生小孩的時候，他突然拿了兩袋小朋友的衣服給我，所以我真的要在這邊跟郭彥均先生講對不起。」阿虎則覺得自己無辜背了黑鍋，有一次製作單位突然要他們演偵探劇，內容跟某一個舞台劇相似，「我聽了就覺得怎麼會叫我們演跟人家一樣的劇本，剛好舞台劇演員是我們的朋友，我就覺得這好像會有抄襲的問題，就打電話跟他們說一聲，結果對方很生氣，因為他們的劇還在演。」而這通電話也引發兩方之間的爭執：「當下，舞台劇演員的經紀人馬上來現場跟製作人吵架，我們很無辜、很尷尬，後來溝通沒有結果，但製作人就跟我們說『沒關係，你們還是演，要不要播再說』，那我們聽了也不開心了，就說『還是我們就不要演了』，結果弄得很難看，還被節目冷凍1年。」