Makiyo暴瘦剩36公斤嚇死人！祝舊愛歐弟生三胎：同一個老婆嗎

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▲Makiyo（川島茉樹代）帶兒子一起現身。（圖／記者朱永強攝影）

▲Makiyo（川島茉樹代）透露年初曾暴瘦剩36公斤，朋友擔心她的身體。（圖／記者朱永強攝影）

Makiyo（川島茉樹代）恢單後積極工作，今（15）日替老字號洗衣店重新開幕站台，她雙腿細到像竹竿，但其實已經比之前圓潤多，她透露年初時一度瘦到36公斤，「大家都以為我快死了，現在有胖回來快10公斤。」現場也被問到舊愛歐弟（歐漢聲）生三胎，她祝賀生女兒，但不清楚他感情狀況，跟記者確認：「是同一個老婆嗎？」Makiyo在2023年7月結束與小金14個月的短命婚，現在努力賺錢養家人，她年初曾暴瘦，臉頰凹陷嚇到不少粉絲，擔心她的身體狀況，當時透露體重45公斤，她今承認最瘦時其實只有36公斤，「因為我量體重的時候兒子在我身上，我就以為我有40幾公斤，沒有扣掉他的體重，大家都以為我要死了，也是啦，差不多。」她現在飲食恢復正常後，目前體重約45公斤，她沒新對象，且透露目前沒有人追。日前舊愛歐弟上節目暗酸小豬（羅志祥）搶奪Makiyo，兄弟奪愛的舊事又被提起，Makiyo今被問舊愛歐弟生三胎，大方祝賀：「恭喜恭喜，女兒很可愛。」不過她似乎不太清楚歐弟感情現況，確認是否同一個老婆。告別婚姻、恢復單身狀態的藝人Makiyo川島茉樹代，今年沒時間也沒心情烤肉，因為要忙著搬家、又剛好碰上換季，一個頭兩個大，要煩惱的是如何清潔保養、整理收納一大堆個人水水衣裳和小朋友的衣物。為此，她來到北市信義區一家40年老字號洗衣店，向老闆討教換季衣物的清潔洗滌及收納保養之道。順便考察時下型態多元的洗衣店，作為下一步創業投資的參考。