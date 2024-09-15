歐陽妮妮曬出渾圓孕肚！張書豪堅持合影1動作　隱藏內幕曝光

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▲歐陽妮妮宣布懷孕。（圖／翻攝歐陽妮妮 IG）

歐陽妮妮今年6月才曝光張書豪求婚成功影片，昨（14）日就宣布懷孕好消息，且分享一系列夫妻甜蜜合照，看到歐陽妮妮的肚皮已經明顯隆起，貼文曝光後隨即引來眾多好友祝福。而男主角張書豪也有感而發打出長文抒發心情，透露在拍照時就要求一定要有「牽手」的動作，因為從小到大他都和家人牽著手，如今也準備牽著自己的孩子，「牽著你慢慢長大！」歐陽妮妮昨日在IG公布喜訊，表示從去年開始就一直考慮要生龍寶寶，「很幸運，我們擁有了你，你是我人生中收過最棒的禮物！謝謝你來到我們家～也謝謝你選擇了我們。謝謝你讓媽媽在孵化你的過程，沒有讓媽媽不舒服，還讓媽媽胃口很好、吃好多、胖好多，天使寶寶非你莫屬。」全家人都非常期待寶寶可以平安來到這個世界。從歐陽妮妮PO出的照片中，除了可以看到她和張書豪的互動，其中還有一張是2人彎腰牽著寶寶衣服的照片。張書豪表示，「這是我指定要拍的動作～牽著！因為記憶裡爸爸媽媽牽著我成長的每一個回憶，到後來上小學，哥哥牽著我，過馬路都是那麼印象深刻。直到現在跟爸媽出門，我們都會牽著！」這個動作在他的生命中占了舉足輕位的位置。張書豪也對著寶寶喊話，「孩子，爸爸正在經歷牽著爺爺奶奶變老，牽著媽媽慢慢孕育，接下來我也會像圖片裡一樣，牽著你慢慢長大！你只要健康，什麼都好。」可以感覺到他初為人父的青澀，但對於寶寶也有自己的期許。歐陽妮妮和張書豪兩人因拍攝《腦波小姐》而結緣，在劇中飾演情侶，沒想到假戲真愛，穩交5年後登記結婚，按照時間推算，當初張書豪求婚時，歐陽妮妮就已經懷孕。而對於懷孕喜訊，張書豪經紀人表示，「非常謝謝大家一直這麼關心書豪跟妮妮，書豪知道妮妮懷孕的當下非常非常的開心，感情豐富的書豪當然也熱淚盈眶，他非常喜悅，家人們也是，大家都懷抱著滿溢的愛期待寶貝的到來。」