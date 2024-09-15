拒當「日月潭水怪」！馬英九老當益壯　2小時53分完成最後一游

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▲馬英九今年雖比去年多游5分鐘，但游完的精神比去年還好。（圖／南投縣政府提供，2024.09.15）

▲萬人泳渡日月潭活動，今天在秋日的晨光中開場。（圖／南投縣政府提供，2024.09.15）

▲馬英九開心為相識多年的南投縣埔里鎮四季早泳會長按摩。（圖／南投縣政府提供，2024.09.15）

前總統馬英九今早以74歲高齡參加2024年日月潭萬人泳渡活動，完成連續11年的最後一游，最終以2小時53分游完3公里，比去年晚約5分鐘，老當益壯的馬英九還半開玩笑說，如果游得愈來愈快，「我不成了日月潭水怪？」被譽為「一生必游一次」的南投日月潭萬人泳渡活動，今天（15）日在朝霧碼頭登場，有來自38個國家、近2萬2千名泳者參加，前總統馬英九因年齡限制，今年是最後一游。去年馬英九以2小時48分游完3公里全程，比前年快2分鐘，今天則以2小時53分游完3公里，比去年晚約5分鐘。縣長許淑華稱馬英九已是日月潭萬人泳渡的靈魂人物，未來會邀他年年來參加活動。馬英九去年泳渡後略顯疲態，但今年的精神非常好，他接著出席在伊達邵碼頭舉辦的成功歡迎會，還開心相識多年的南投縣埔里鎮四季早泳會長陳忠戊按摩。他幽默的說，越游越慢是應該的，「否則我不就成了日月潭水怪？」引來遊客大笑。萬人泳渡除了讓遊客體會日月潭之美，日月潭平時也推廣SUP立式划槳、水上瑜珈與訓練等。南投縣政府表示，歡迎愛好水上運動的民眾到日月潭體驗，也讓日月潭水上運動能更多元。