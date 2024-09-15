王陽明打籃球怒噴網紅髒話！首度出面回應　193字還原當時真相

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▲有粉絲找到2年前1場籃球比賽，王陽明因被YouTuber Fred蓋火鍋，不滿怒瞪對方噴髒話，再次掀起討論。（圖／Threads）

▲王陽明今日親自留言還原當時情況，透露與Fred是認識多年的朋友，2人打球常會講一些垃圾話，已經習慣打美式球風。（圖／王陽明Threads）

藝人王陽明日前因拒絕和女粉絲比愛心手勢，並在網路上回應「我不比娘砲的動作」引發外界撻伐。而近期有粉絲找到2年前王陽明在1場籃球比賽中，因被蓋火鍋，不滿怒瞪對方飆髒話的片段，再度引發熱議。對此，王陽明今（15）日親自留言回應，還原當時情況。有粉絲在Threads上PO出王陽明2022年參加YouTube年度籃球盛事「YT夏季大戰」的片段，畫面中王陽明在籃下接到球準備上籃時，卻被對面的廚師YouTuber Fred蓋了火鍋，王陽明瞬間臉色大變，疑似對著Fred噴了一句帶有F開頭的髒話，讓Fred相當傻眼，只能搖頭苦笑。隨後另一位網紅Ted見狀連忙上前安撫王陽明的情緒，連在一旁轉播的球評都被嚇到直呼：「哇！這是有火花嗎？這可能在我們這場比賽意想不到啊！」原PO表示：「就是很乾淨的火鍋啊被蓋就在惱羞喔。」貼文下方掀起不少粉絲討論與批評，紛紛留言表示「王陽明球品很差」。對此，王陽明今日於貼文下方留言解釋，稱原PO並沒有將球賽前幾段畫面剪進來，當時被Fred蓋火鍋之前，其實已經被拉手好幾次了：「這段有點故意讓大家覺得我亂發脾氣。」除此之外，王陽明還標注Fred帳號，並表示自己和Fred已是多年好友，常常一起打籃球、互相講垃圾話：「我們都很習慣打美式球風，這樣打籃球很正常的，但是難免大家都會講一兩句垃圾話，不能嗎？不覺得這樣看球的人才會覺得更精彩嗎？更好看嗎？」最後王陽明也表示，希望粉絲們不要再過度解讀該影片，並附上雙手合十的圖案。