前NCT文泰一性犯罪外還吸毒？警方曝最新近況　已經不拘留送檢

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▲在提起公訴前，警方無法公開具體嫌疑與受害者人數，不過卻有明確回答否定文泰一吸毒一事。（圖／mo.on_air IG）

▲文泰一早前就被拍到即使腿受傷也要去夜店嗨、牽女友逛大街等緋聞，不過當時未曾觸法，所以公司也都冷處理。（圖／活體複讀機 微博）

前偶像男團NCT的成員泰一（文泰一）上月28日無預警被經紀公司SM娛樂強制退團，並發布公告，稱他因涉嫌性犯罪案件，且情節嚴重，目前已遭警方約談。事件越演越烈，文泰一過往腥羶色的緋聞也被起底，甚至還有不少人推測，他在犯罪時有涉嫌吸毒的可能。不過事發至今已過半個月，韓國警方也對文泰一一案做出新動作與回應，解答外界的疑惑。據韓媒報導，日前首爾方背警察署公開說明文泰一以不拘留移交送檢，即使受害者早在6月13日就已報案並成功立案，但在提起公訴前，無法公開具體嫌疑與受害者人數。對於外界紛紛猜想的涉嫌吸毒一事，警方也明確否認，表示文泰一在犯案時並沒有吸食毒品。性犯罪一事早在6月就已被立案，但文泰一依然若無其事地跟隨團體活動、開見面會長達2個月，直到罪行被SM娛樂曝光並開除後才開始「神隱」消失在大眾視野。不少民眾質疑SM娛樂有包庇文泰一之嫌，不過SM娛樂也光速切割，稱公司也是直到8月中旬才知道此案，深怕被貼上「縱容性犯罪」的標籤，足見此案的嚴重。其實早在NCT時期，文泰一的桃色醜聞就沒有斷過，他先是被拍到與女友當街約會，甚至還準備退團結婚，後又被不少人目擊，在腿傷而暫停活動時，他還跑去夜店狂歡，以及在日本找陪酒女等等，只是由於粉絲基數較少，而團體人數又多，因此這些緋聞也不了了之。