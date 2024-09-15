菸害防制法新法上路　中市衛生局：絕不寬貸

我是廣告 請繼續往下閱讀

「菸害防制法」新法上路，全面禁止電子煙，嚴格納管加熱菸，台中市政府衛生局表示，截至今年8月止，裁罰違反電子煙相關規定案件共計158件，裁罰金額為860萬6,000元；其中違規使用電子煙案件為101件，裁罰金額為13萬6,000元。衛生局再次呼籲市民，配合菸害防制新法，勿以身試法。衛生局指出，台中市積極查緝電子煙上游不法業者，衛生局與警政署保安警察第三總隊第一大隊於去年12月接獲情資，以張姓為首不法集團在台中市區隱密處所設立大型電子煙工廠，經掌握具體事證後，與台中市政府警察局刑事警察大隊等單位成立專案小組，並報請台灣台中地方檢察署偵辦。另外，現場清點查扣知名品牌電子煙彈高達94萬個，電子煙油霧化主機計1萬3,298支、尼古丁3大桶、各口味調料香精306罐、注油機、沖壓機、薄膜封口機組等相關犯罪證物，市值達1億4,060萬元，為國內全面禁止包含電子煙在內的各式類菸品以來，所查獲規模最大電子煙工廠。衛生局說，依據菸害防制法第15條規定，全面禁止電子煙製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，違者最高可處罰鍰5千萬元，並令其限期銷毀。衛生局強調，除持續加強查緝外，市府透過公車站體跑馬燈、電子看板、有線電視、新聞稿、臉書，宣導圖卡及官網等，強力宣導菸害防制新法措施，提醒民眾不使用電子煙及未經審核的加熱菸。