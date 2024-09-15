王一博輸了！18歲小鮮肉演技超神　比下流量小生搶到大獎

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▲特勒格包德額爾登（左）在《薩滿男孩》表現廣獲好評。（圖／海鵬提供）

▲特勒格包德額爾登以《薩滿男孩》得到亞洲電影大獎的最佳新演員獎。（圖／海鵬提供）

許多當紅小生、花旦流量驚人，話題也豐富，隨便一些舉動都能引起粉絲熱烈討論，不過在電影獎項的爭取上，演技實力才是最重要的。今年在香港頒發的第17屆亞洲電影大獎，人氣極旺的王一博，以和梁朝偉合演的《無名》入圍最佳新演員，卻成了毫無知名度、來自蒙古的新人特勒格包德額爾登手下敗將，而包德額爾登還比他小了快10歲，才滿18歲沒多久，堪稱後生可畏。能唱能跳、拍過戲也主持過節目的王一博，碰上之前只在幕後工作磨練的包德額爾登，也只能自嘆弗如，包德額爾登在得獎作品《薩滿男孩》扮演在傳統和現代身份之間掙扎的蒙古少年「阿哲」，精彩詮釋出青春歲月中的迷惘與掙扎，呈現蒙古現代年輕人在個人慾望和傳統群體責任之間的角力，連權威媒體「好萊塢報導」都盛讚他「初試啼聲、表現出色」。《薩滿男孩》即將於本月27日在台上映，觀眾可以親自見到包德額爾登的好演技。在《薩滿男孩》中，包德額爾登扮演的「阿哲」，出身古老的蒙古薩滿家族，不僅在校名列前茅，更繼承了祖先的通靈天賦，常在課餘時間擔任薩滿巫師，為鄰里解決生活大小事。某天他在儀式上遇見遇見患有心臟病女孩瑪拉拉，從此愛苗一發不可收拾，情竇初開、「轉大人」、首度上夜店，種種新奇體驗為他原本平淡生活添上色彩，卻也讓他開始糾結於傳統的職責和愛情帶來的快樂之間。乍看之下，包德額爾登在《薩滿男孩》像是本色演出，其實從小就想當演員的他，因蒙古國電影工業規模太小，演出機會難逢，只好先從幕後工作開始，憑藉自身努力終於被看見。有趣的是，包德額爾登在拍攝《薩滿男孩》時完全沒有劇本，僅憑藉導演普魯芙奧其爾的指示和自己的揣摩，竟然就把青少年生活中的困惑，演得樸實動人，讓人很難將目光從他身上移開。碰到這樣實力雄厚的新秀，不只王一博唯有甘拜下風，連在金馬獎、香港電影金像獎都拿下最佳新演員的《但願人長久》謝咏欣也未能抱得獎座歸，使《薩滿男孩》在台灣上映，更多了值得關注的焦點。