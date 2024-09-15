中秋月餅賣不動！中國「1元月餅」卻爆紅　原來是中企買來送員工

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國今年月餅市場慘遇「寒流」，中秋節還未到許多月餅加工廠都因為訂單過少處於「半停工」的狀態，超商、飯店、線上平台買氣也格外冷清，尤其是高價月餅禮盒更幾乎從市場當中退出，相較之下「1元月餅」卻登上熱搜，在網購平台達到不少銷量，有企業員工就表示今年收到的月餅特別小一個，推測公司發的應該就是這種1元月餅。綜合《第一財經》、《澎湃新聞》、《上游新聞》等中國媒體報導，中秋佳節臨近，但今年「中秋月餅賣不動」的相關討論卻多次登上熱搜，以前每年中秋前夕各大品牌如星巴克、哈根達斯都會在商場門口搭起兌換或販售月餅的棚架，就連「月餅黃牛」都會搶著排隊聚集，但今年實體店鋪卻冷冷清清，就連超市都加大打折力度，提前半個月就開始打折促銷月餅。中國焙烤食品糖製品工業協會數據顯示，2023年中國月餅產量為32萬公噸，銷售額達220億元人民幣，而今年中秋月餅產量估計約30萬公噸，銷售額預計200億元人民幣，相比去年有所下降。報導指出，包含北京、上海、四川等地的月餅市場都顯得乏人問津，除了北京稻香村等品牌月餅還有批量販售外，其他幾乎都零星散賣，生意不如往年，也有門市店舖員工表示，往年月餅的團購單不少，一週賣兩單就能賣出400多盒月餅，但今年到目前為止還沒有一個團購訂單。中國今年月餅市場的關鍵字除了「賣不動」以外，有關平價、打折的購買條件也成為吸引消費者的主因，中國焙烤食品糖製品工業協會指出，經過調查，今年人民幣500元以上的高端月餅禮盒基本上已經退出市場，反而是售價僅為1元的迷你月餅意外出現買氣。有中國網友在微博上發文表示，今年公司給每人發了一個月餅，「這麼小一個，不會是1元1個的月餅吧？」，另外也有人稱今年中秋福利公司就是每人發放這種1元月餅，而且吃過以後發現「感覺味道不太差」。中媒報導指出，在某電商網站上輸入「月餅」可以發現銷量排序最多的就是各種不同的每個平均約50g的「1元月餅」，其中有不少月餅款式標註為「流心」或「桃山皮」，江蘇某食品廠銷售人員則坦言，「1元月餅」的銷量確實比較好，很多都是公司大批量採購，作為員工福利發放，還強調「1元月餅並不意味著質量差，他們很注重食品安全。」