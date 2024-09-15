王淨無濾鏡自拍放超大！皮膚光滑零毛孔　粉絲：全台灣只有妳敢玩

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▲王淨將自拍照放大，肌膚真實狀況全現形，瞬間引起大批粉絲討論。（圖／王淨IG）

▲王淨受邀參加多倫多影展，一口流利英語大受好評。（圖／王淨IG）

由藝人王淨主演的電影《鬼才之道》入選多倫多國際電影節的「午夜瘋狂」（Midnight Madness）單元，王淨和導演徐漢強近期一同遠赴多倫多參與國際影展（TIFF）。王淨連日更新一系列旅途美照，今（15）日她曬出多張自拍截圖放大照，無濾鏡的真實模樣曝光，也令粉絲紛紛讚嘆：「全台灣大概只有妳漂亮到敢這樣玩臉！」王淨在IG發出自拍照，幽默寫下：「就我有的時候看我自己會覺得我長得跟我哥蠻像的（廢話）。」畫面中，她頭戴紅色的針織毛帽，站在色彩繽紛的壁畫前。另1張照片中，王淨將照片截圖放大，直至鼻子兩邊臉頰周圍可近距離看見膚況。放大的照片讓王淨的膚況全現形，照片中可見她幾乎沒有毛孔，保養得相當好，貼文曝光後粉絲紛紛留言驚呼：「淨用什麼粉底」、「皮膚超好的」、「鼻子好優越」、「妳好美」、「全台灣大概只有妳漂亮到敢這樣玩臉。」而日前王淨出席《鬼才之道》午夜瘋狂單元的首映，她在映後會上全程英語溝通與影迷互動，一口流利英語讓粉絲十分驚豔，備受外界好評。事實上王淨國中時曾獨自前往美國留學，一待就是5年，直到放假回台灣期間，接到電影《痴情男子漢》的試鏡邀約，才戲劇性地開啟了她的演戲之路。