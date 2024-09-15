最美星二代暴瘦！李㼈女兒李紫嫣「雙頰凹陷」吐心情：注定要遠行

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▲李紫嫣空靈外型被封為最美星二代。（圖／翻攝自IG purpleyenn）

▲20歲的李紫嫣，已經在學著接受最真實的自己。（圖／翻攝自IG purpleyenn）

資深男星李㼈的女兒李紫嫣隨著父親的腳步進入演藝圈，2020年以女團「PER6IX」出道，去年還參加選秀節目《未來少女》，一雙水汪汪大眼睛和姣好身材，被譽為「最美星二代」，李紫嫣目前就讀國立師範大學，日前她在IG分享自拍照，有人發現她的雙頰略顯凹陷，看起來瘦了不少。李紫嫣12日在IG分享校園照，只見她穿著紫色格紋背心配黑色短裙，飄逸的長髮隨性地散落在臉龐，除了纖細的四肢之外，還有人發現她的臉頰看起來有點凹陷，感覺瘦了不少。李紫嫣引用英國童謠《Monday’s Child》，寫下一大串有感而發的文字「我生來就是一個星期四的孩子，而星期四的孩子注定要遠行」、「人生很長，有意義的時刻很短」、「我在等待那些正在等待我的日子」。許多粉絲都讚她很有內涵，不僅漂亮文筆還很好。事實上，李紫嫣曾寫下「我現在還不知道我能不能二選二，畢竟蠟燭燒得我有時候只想攤在床上流眼淚，但我會努力」，似乎是在課業與事業中忙不過來的心聲。而對於最美星二代的稱號，李紫嫣說過，每張照片放大看都還是會看到肌膚細節，但她一直都在學著接受真實的自己，被粉絲大讚太正能量，還說她生來就是要當美女的。