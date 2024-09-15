NewJeans控遭HYBE無視　網挖HANNI曾「誤會勝寛」質疑這次也聽錯

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▲NewJeans成員HANNI在直播時爆料遭到其他藝人的經紀人公然無視。（圖／NewJeans IG）

▲NewJeans曾經聽錯前輩SEVENTEEN說的話。（圖／NewJeans IG）

NewJeans 5位成員在11日無預警在YouTube上開直播，控訴她們在HYBE受到漠視，工作人員公然要其他藝人無視她們。HYBE之後對此表示，在看完監視器後，並沒有發現工作人員要求無視的行動或話語，事件陷入羅生門。不過有網友挖出前陣子HANNI曾經把SEVENTTEN勝寛說的「你們馬上就要回歸了吧？」，誤聽錯成「你們不能回歸了吧！」，因此推測這次事件可能也是聽錯話、其實只是個誤會也說不定？HANNI在直播中詳細訴說當下的情形，表示自己當時在HYBE大樓4樓，等待做造型時碰見其他藝人跟經紀人路過，她向對方打了招呼，卻聽見那位經紀人竟當著她的面要自家藝人「無視」HANNI，讓她感到非常錯愕，向現任代表報告後，對方卻說沒有證據，就沒了下文。HANNI認為自己說了實話，卻好像被當成說謊的人，質疑還有誰會保護NewJeans。HYBE對此回應，當時正是閔熙珍和HYBE剛爆發衝突的6月份，HANNI說的藝人則是旗下另一子公司的女團ILLIT，然而在觀看監視器後，並未發現經紀人有說要無視HANNI的行為發生。而身為外國人的HANNI，先前其實有過「聽錯話」的先例。男團SEVENTEEN成員勝寛曾在直播時說，SEVENTEEN和NewJeans第一次在頒獎典禮後台遇到，要正式打招呼之際，自己為了炒熱氣氛，就和她們說了一句：「馬上就要回歸了吧？」，然而NewJeans成員們只回以陣陣呵呵笑聲，HANNI更是一臉尷尬為難地笑，正當勝寛還在疑惑怎麼回事時，雙方就分別了，後來仔細想想才發現，對方應該是把「馬上就要回歸了吧？」聽成「你們不能回歸了吧！」，所幸透過工作人員傳話解釋了這個誤會。2年多前的小插曲再次被挖出，也讓不少網友猜測，或許這次HANNI聽到的「無視」，也可能是自己聽錯了。