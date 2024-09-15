金世正海報遭惡搞「P圖18天生啤」！本人超親民轉發　粉絲笑瘋了

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▲金世正來台打卡PO出台灣手搖飲和可愛的動物餅乾寫下：「Hi,Taiwan」。（圖／金世正IG）

▲網友把金世正新劇的照片跟台啤18天生啤酒結合，金世正本人還轉發到IG，讓粉絲笑翻。（圖／金世正IG）

憑藉韓劇《社內相親》、《驅魔麵館》爆紅的人氣韓國女星金世正近日來台參與品牌活動，吸引不少台灣粉絲朝聖。親民的金世正見到粉絲也都會微笑比愛心，相當可愛。除此之外，也有台灣粉絲把金世正主演的新劇《酒醉羅曼史》宣傳海報P上台啤18天生啤酒的照片，惡搞成代言照，金世正居然沒有生氣還自己轉發到IG限時動態上，讓台灣粉絲看了笑翻，直呼：「世正的帳號到底是要多做自己？我會被她迷倒」。金世正12日抵達台灣，13日以Longchamp品牌大使身分出席在台北松菸舉辦的活動，一身黑色洋裝現身，看起來時尚又顯瘦。金世正來台後也積極品嘗台灣美食，她一下飛機就拍下一盒動物造型的餅乾，旁邊還擺著一杯天仁茗茶的珍奶，非常接地氣。活動結束當天金世正也到遠百信義A13吃鼎泰豐，把握在台灣的每一刻。除此之外，金世正在台期間也很積極跟台灣粉絲互動，昨（14）日她在IG限時動態上轉發惡搞照，只見有網友把金世正新劇《酒醉羅曼史》的宣傳海報，惡搞成台啤18天生啤酒的代言照，金世正居然直接貼在自己的IG版面上，超親民舉動讓網友笑翻。與金世正相關的話題也在Threads上掀起討論，有網友看到金世正轉發的惡搞照，笑翻留言：「台啤：免費賺到宣傳欸」、「剛剛還看到她吃鼎泰豐加18天，覺得會喝」、「我還以為台啤找他們兩個代言」、「我看到的時候也覺得她很愛，希望可以找她代言」、「我快笑死了！救命啊」、「真的好愛金世正」、「好好笑，看來她很喜歡18天」。事實上，韓劇《酒醉羅曼史》還未開播，預計11月才會上檔，劇情描述認為隱藏感情理所當然的「超熱情」酒類公司銷售女王詠珠（金世正）和把捕捉感情當作日常的「超敏感」釀酒廠老闆敏洙（李鍾元）之間讓人心動的愛情故事，預計又將掀起一波追劇熱潮。