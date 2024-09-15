推廣金融防詐、兆豐證券攜手政院南服中心　守護樂齡族聰明防詐

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為擴大推廣金融防詐、促進金融友善環境，兆豐證券於今年開始攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧，展開「兆豐育見高年級公益列車」系列講座，主動關懷壯世代及樂齡族群，10日與「行政院南部聯合服務中心」合辦，以「健康理財」為題分享正確的投資觀念，並邀請警政署刑事局林書立科長宣導防詐，於中秋佳節前夕關懷投資大眾，更要提升民眾識詐力。兆豐證券總經理吳明宗表示，「公平待客精神」是兆豐證券的企業文化，要求同仁不僅要依據客戶需求提供適切的投資建議及風險警示，更需留意客戶交易行為是否異常而一起投入阻詐行動，近期，麻豆分公司的營業員成功攔阻客戶遭投資詐騙，阻詐金額為新台幣100萬元，並獲得台南市政府公開表揚。行政院南部聯合服務心執行長許乃文指出，「假投資詐騙」所造成的財損占整體詐騙財損近六成，且蟬聯詐騙手法第一名，尤其冒充合法證券業者或金融機構，通過簡訊、社群、網頁廣告等方式招攬人們參與LINE群組，或假借財經名人之名成立群組誘使投資者保證獲利，不管任何投資都再次呼籲大家，只要是跟錢有關的訊息或電話，都不要輕易相信，以免遭到詐騙。該講座由兆豐證券分公司經理人李松穎以「健康理財-好股好債好輕鬆」為主題，深入淺出分享正確的理財觀念及投資工具實作等；另由刑事局林書立科長解說金融詐騙的常見態樣、阻詐步驟及協防管道等，讓民眾了解日常生活中該如何識詐與防詐。