吳謹言早在3年前就嫁洪堯？于正暴怒曬聊天紀錄開嗆：不得好死

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▲吳謹言與洪堯兩人在《延禧攻略》中飾演有著血海深仇的一對仇家，沒想到戲外兩人卻是濃情蜜意的情侶，令觀眾相當出戲。（圖／吳謹言微博）

▲于正曬出與吳謹言的聊天記錄，幫她佐證確實是昨天才結婚，不存在隱婚3年的說法。（圖／娛樂榜姐 微博）

▲吳謹言和洪堯早在2020年就曾傳出同居緋聞時，連于正也出面否認，沒想到如今兩人結婚了。心寒的粉絲也留言質疑于正發言內容的真實性，沒想到他卻惱羞成怒。（圖／新浪娛樂）

中國女星吳謹言，出演宮鬥爽劇《延禧攻略》後爆紅，今年再度憑藉復仇古裝劇《墨雨雲間》創下事業高峰，不過正在事業上升期的她，卻在本月13日無預警宣布與曾共演過《延禧攻略》的男星洪堯結婚，引來不少粉絲的哀嚎與酸民的譏諷，更有人質疑吳謹言、洪堯早在3年就已婚，氣的經紀公司老闆于正曬出與吳謹言的聊天記錄，還直接在社群平台上大罵造謠者不得好死。吳謹言和洪堯於本月13日官宣結婚的喜訊，同天也是歌手陸虎的婚禮，編劇于正同時送上祝福，不過卻有酸民對吳謹言結婚一事相當不滿，痛批對方：「這麼好的虎子（陸虎）結婚，被已婚3年的吳謹言搶了鋒頭，你有心嗎吳謹言？」出言諷刺外，由於吳謹言和洪堯領證當天的穿搭，被挖出是3年前的品牌聯名款，不少鄉民還質疑兩人其實早在3年前就已婚，只是拖到現在才公布。見此相當氣憤的于正親自下場與酸民對罵，表示小兩口是昨天剛領的結婚證，民政局都可以作證，造謠的人不得好死，下十八層地獄。其實，吳謹言和洪堯曾早在2020年就曾傳出同居緋聞，不過當時除了小倆口外連于正也出面否認，如今卻又宣布結婚，因此影迷們才對結婚一事相當反彈，見到于正不斷為吳謹言說話，心寒的粉絲也留言質疑他發言內容的真實性，惱羞的于正也再次回嗆：「咱倆立個誓，要是他們3年前領證，這個18層地獄我下，要是昨天領證，我也不要你下十八層了，你就這輩子孤苦無依，幹啥啥不行，永遠貧病交加，沒有人愛好不好？」于正也繼續火上澆油為吳謹言說話，稱選擇13日是大師算過的吉日，如果現在不登記結婚，否則行程滿檔的她要等到明年3月才有機會，強硬的態度也讓劇迷相當心碎。吳謹言與洪堯兩人在陸劇《延禧攻略》中結緣，女方飾演為替姐報冤死之仇才入宮的強勢女主角「魏瓔珞」，而洪堯則是飾演玷污魏瓔珞姊姊的荒唐王爺「弘晝」，在劇中有著不共戴天的血海深仇，沒想到戲外兩人卻是濃情蜜意的情侶，令觀眾相當出戲。此外吳謹言爆紅後所接下的角色多為理智清醒，殺伐果斷的大女主，結果轉頭就在事業蒸蒸日上時宣布結婚，南轅北轍的落差感讓她脫了好大一波粉。