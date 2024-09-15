貝碧佳颱風逼近中國！日奄美大島土石流警戒　2新熱低壓恐再生成

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今年第13號颱風「貝碧佳」在15日時增強為中度颱風，並持續往西北方前進，預計16日登陸中國。受到貝碧佳影響，日本奄美大島發布土石流警告以及大浪警戒。此外，後續預計還會有新的熱帶低氣壓形成，會不會對台灣造成影響也有待觀察。根據日本氣象廳，貝碧佳中心氣壓達965百帕，中心附近最大風速達每秒40公尺，最大瞬間風速達每秒55公尺，目前正在東海往西北方向前進，持續逼近中國人口稠密的東部沿海，預計將在16日登陸中國。綜合日本放送協會（NHK）及tenki報導，奄美地區在14日晚間至15日清晨進入貝碧佳暴風圈範圍，奄美笠利在當地時間14日晚間9點左右測得最大瞬間風速達到每秒32.4公尺。儘管目前貝碧佳已經逐漸遠離奄美地區，但預計到15日傍晚都還是會有強風的狀況，必須嚴防巨浪等危險情況。由於受到暴雨影響，奄美地區多處土石鬆動，有發生土石流的風險。奄美大島居民也已經收到了可能發生土石流的警告。此外，由於颱風導致濕熱空氣流入以及鋒面影響，九州、四國和本州等地區15日將面臨強降雨，部分地區可能會有大雨。即使颱風已經遠離，大氣狀況依舊極為不穩定。由於日本南方海域目前處於容易發生熱帶擾動的狀態，預計15日晚間可能會有兩個新的熱帶低氣壓生成，未來可能將會發展成颱風。目前尚不確定是否會形成颱風但需要密切關注未來的發展。且在下週後半週，熱帶擾動將北上至沖繩附近，19日左右開始，熱帶地區的暖濕空氣將流入停滯在本州附近的鋒面，可能會導致鋒面活動加強，帶來大量水氣，可能會導致東日本和西日本出現大量降雨。