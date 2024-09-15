考駕照免奔波　龍井戶所助新住民晉升「新」手駕駛

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考駕照免奔波，龍井戶政事務所今年特地與台中區監理所攜手開辦「新住民機車考照輔導班」，並於9月7日、8日、14日週休假日在沙鹿區大鑫駕訓班提供新住民朋友完善的機車防禦駕駛、交通安全及騎乘技巧等學術科課程，今(15)日進行原地考照。民政局長吳世瑋表示，為保障新住民行車安全，避免無照駕駛或不熟稔國內交通規則導致違規或肇事，此次輔導班共有15名學員參加，最終7名學員成功取得機車駕照，晉升「新」手駕駛，及格比例近五成。吳世瑋指出，經統計分析顯示，相對於未受訓者，接受機車駕訓後，可有效降低違規風險59%、肇事風險36%。此次龍井戶所藉由公私跨域合作，透過駕訓班專業師資及考照場地，提供新住民假日考照輔導服務，藉由專業有系統的教學，不僅有效提升新住民安全駕駛的觀念，戶所更安排供餐及托育服務，讓學員專心上課無後顧之憂，協助新住民順利考取駕照，參訓時數還可列入新住民歸化國籍時數，塑造友善的移民環境。龍井戶所主任陳振揚表示，新住民學員由於語言障礙與學習環境等因素，在筆試階段常常面臨挑戰，此次許多學員在台中區監理所與駕訓班的指導下，成功克服學習障礙，龍井戶所將持續關注新住民需求，與相關單位緊密合作，為新住民提供更便利的駕訓及考照服務，進一步促進交通安全，保障所有用路人的安全。龍井戶所說，來自越南順利通過考照的新住民學員小妤說，非常感謝新住民發展基金、市府及龍井戶政所提供這麼好的輔導機會，她呼籲其他新住民朋友應把握這類輔導課程的機會，努力提升自己在台灣的交通駕駛技能。另來自印尼的雅蒂則提到，很感謝市府提供新住民輔導考照的機會，透過此次課程學習到很多重要的騎車觀念及技巧，像是遠離大型車、交通標誌標線及號誌的差異等，增加騎乘機車安全認知，大家都覺得就近考照，便民又貼心。