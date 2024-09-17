愛過莫文蔚、朱茵！周星馳被問為何不婚不生　1句話惹全場鼻酸

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▲周星馳曾被問到為何不婚不生，他惆悵的回答讓人鼻酸。（圖／頭條號娛樂而已）

▲莫文蔚（右）、朱茵（左）過去都曾跟周星馳有過一段情。（圖／莫文蔚工作室、朱茵微博）

▲周星馳（左）與羅慧娟（右）因戲劇《蓋世豪俠》結緣，交往3年之久，羅慧娟病逝後周星馳曾公開承認掛念對方。（圖／微博、周星馳IG）

62歲香港天王「星爺」周星馳被譽為「無厘頭喜劇」的最佳代表人物，以其獨特的幽默風格和才華橫溢的電影作品征服了無數觀眾。儘管星爺在影壇取得無與倫比的成功，但他的情感生活卻一直處於低調與神祕的狀態，至今仍是孤身一人。過去曾有節目主持人訪問周星馳，問他為什麼不選擇娶妻生子，周星馳當時淺淺回應了一句話，道盡一路走來的心酸，也讓不少觀眾聽後紅了眼眶。周星馳的情感故事一直備受關注，他先後曾和多位女星傳過緋聞，但無一人陪他走到最後，到了晚年周星馳也一樣維持單身。10多年前曾有一檔訪談節目主持人問星爺，為什麼都不打算娶妻生子，被問到這題時，周星馳也不覺得冒犯，只是淡然回應：「我以為時間過得很慢，但後來就發現，我現在已經是五十歲了，你說我還有機會嗎？」周星馳的回答透露滿滿惆悵，也讓不少觀眾瞬間鼻酸。回顧周星馳的情史，他談戀愛雖然從未大肆公開，但一些關鍵人物的名字總是無法迴避，其中最為人熟知的戀情是與女星朱茵的感情。在1990年代初，周星馳與朱茵因合作《逃學威龍2》而結緣，兩人在片場擦出愛火花，但這段戀情大約僅維持了3年就分手，有傳言是因為男方劈腿，給女方造成嚴重的心理傷害，但始終沒有一人出來說清楚真相，這段感情也就無疾而終。另一位與周星馳有過情感瓜葛的女星是莫文蔚，兩人在拍攝電影《食神》時互生好感，曾有過一段短暫的戀愛關係。後來兩人和平分手，依然保持友好，莫文蔚多次公開表示對周星馳的敬佩與欣賞，香港也曾有娛樂記者爆料，莫文蔚是唯一一個讓周星馳有結婚衝動的女友，可惜兩人最終還是選擇分開，再未復合，莫文蔚則在2011年嫁給學生時代曾交往過的初戀情人Johannes。除了朱茵和莫文蔚外，周星馳還與女星羅慧娟有過一段著名的戀情。羅慧娟是周星馳初入演藝圈時的戀人，兩人在1989年因戲劇《蓋世豪俠》結識，交往3年始終沒公開承認戀情，直到1992年才突然登報宣布分手，震驚各界。據傳當時分手的原因與彼此的事業、生活壓力有關；後來羅慧娟因病去世，這段戀情也成為周星馳心中永遠的遺憾。曾有網友在星爺開通IG後故意留言問他：「星爺，有沒有掛念羅慧娟」，周星馳直白回應「有」，可見心中仍裝著一個人。