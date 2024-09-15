金智媛和「韓團成員」互掛情侶吊飾！她害羞回憶認識過程全說了

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▲Winter（左）被粉絲問和金智媛（右）認識的契機，她大方回應。（圖／Winter、金智媛 IG）

▲Winter是《淚之女王》的忠實觀眾。（圖／Winter IG）

韓國演員金智媛以《淚之女王》迎來人氣高峰，個性十分內向、容易害羞，不過最近她竟和小8歲的女團aespa成員Winter成為了好友。先是眼尖網友發現她們身上掛著對方的周邊商品吊飾，被說根本是情侶單品！於是有粉絲趁著簽名會時問Winter兩人認識的契機，Winter也大方地和粉絲分享和金智媛互送禮物的過程。上月底Winter在機場被拍到包包上掛著金智媛為了Fan meeting推出的限量小蜜蜂吊飾，好奇的粉絲轉而去詢問金智媛，證實吊飾就是她送給Winter的。幾天後金智媛的出國路上，身上也掛著Winter的周邊角色吊飾，讓網友看了都紛紛直呼：「根本是在炫耀！」、「這是情侶單品吧？」金智媛和Winter身為頂尖演員和人氣KPOP歌手，許多人都想知道到底是怎麼認識的？Winter在簽名會上也給出了解答，她表示吊飾是她給金智媛後從她那邊收到的，因為兩人去的美容室是同一家，造型師知道Winter很喜歡金智媛、金智媛也很喜歡aespa，就介紹她們互相認識，當時在美容室還害羞地打了招呼、稱讚彼此，並將自己的吊飾送給對方。幾年前Winter曾經和粉絲說過自己最喜歡的韓劇之一，就是金智媛主演的《我的出走日記》。今年《淚之女王》熱播時，Winter就是忠實觀眾，常常會和粉絲分享自己的追劇進度，播畢後也有發表感言，直呼好險是快樂結局，還在直播時唱過《淚之女王》的插曲。而金智媛也有公開提到自己很喜歡聽aespa的歌曲，甚至洗澡時都會放來聽。因此看到兩人成為好友，雙方粉絲都樂見其成。