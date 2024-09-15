《京城怪物》崔英俊宣佈再婚！10月舉行婚禮　娶交往多年圈外女友

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▲崔英俊過去曾有過1段婚姻，如今宣布再婚喜訊，也令粉絲十分驚喜。（圖／崔英俊IG）

▲崔英俊在《京城怪物》中演活了心理變態且執著的「加藤」一角，反派演技超有張力，讓不少觀眾印象深刻。（圖／崔英俊IG）

44歲韓國男星崔英俊曾出演《黑道律師文森佐》、《機智醫生生活》、《我們的藍調時光》等劇，不少高收視的作品中都有他的身影，有「最強綠葉」之稱。日前在韓劇《京城怪物》中飾演反派日軍「加藤」一角，精湛演技再度引發觀眾熱議。今（15）日崔英俊報喜宣布再婚，預計於下月20日將與交往多年的圈外女友舉行婚禮。崔英俊的經紀公司「Ace Factory」今日發聲明表示：「崔英俊將於下月20日，與交往已久的戀人舉行婚禮。」儀式採非公開方式進行，屆時只會邀請親朋好友到場。據悉崔英俊與女方已交往許久，不過由於女方為圈外人，針對新娘的身分，公司僅低調回應：「因為涉及藝人私生活請見諒，請為2人嶄新的出發應援。」事實上，崔英俊曾有過1段婚姻，與音樂劇演員前妻育有1子，如今宣布再婚喜訊，也令粉絲十分驚喜。崔英俊過去曾以抒情男團組合「7Days」出道，後來轉戰戲劇圈，出演《黑道律師文森佐》、《機智醫生生活》、《我們的藍調時光》等劇，雖然不是主演，但參演的電視劇全是熱門作品，即使是配角也充滿存在感。日前崔英俊在《京城怪物》飾演性格殘暴冷血的日軍「加藤上校」一角，令觀眾印象深刻，而《京城怪物2》也即將在9月底上線播出。