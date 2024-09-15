陳金鋒本季三度被趕出場！兩次同一個主審　霸氣喊：這是我的職責

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富邦悍將總教練陳金鋒在昨（14）日對戰樂天桃猿的比賽中，因不滿馬傑森出棒判決上場大動作抗議，並大喊：「修罕啦！」最終鋒總被主審楊崇煇驅逐出場，本季第三度被趕出場，也是第二次被楊崇煇趕出場。今日賽前鋒總再對此事做出回應，「我的職責就是要對這個判決提出疑問，驅逐出場那是他的權利。」爭斷這起爭議判決，富邦悍將球團已經向聯盟正式提出申訴。昨日比賽五局上，樂天打者馬傑森擺出短棒試圖觸擊，但一壘審判定未出棒，引起陳金鋒的不滿，立即上場抗議並提出質疑，強調馬傑森明顯已出棒。然而，經過一番爭論後，陳金鋒遭主審楊崇煇驅逐出場。賽後陳金鋒表示：「我會去抗議是因為有我的想法，當下那球很明顯是出棒了，所以我才上去抗議，結果卻判定未出棒，但那很明顯就要做觸擊，怎麼可能沒有出棒。」值得一提的是，陳金鋒本季三次被驅逐出場，其中兩次的主審都是楊崇煇，陳金峰表示：「當下我想要提出電視輔助判決，看看有沒有擦棒，我知道出棒過棒不能抗議，裁判把我趕出場也是他的權力，但我的職責就是要對這個判決提出疑問。」針對本場五局上出棒判決爭議，富邦球團已正式像聯盟提出申訴，要求中華職棒聯盟提出更詳盡的判決說明。目前聯盟官方尚未回覆。雖然陳金鋒遭到驅逐出場，但自家球員相當爭氣，在六局打下6分大局一舉逆轉，終場以8：4擊退樂天桃猿。陳金鋒表示：「大家都很努力把比賽拉回來。」