不是戰爭就是疫病！比爾蓋茲警告：未來25年內全球傳染病恐再出現

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微軟執行長比爾蓋茲（Bill Gates）日前接受電視訪談時指出，如今全球各地出現多起動盪衝突，而美國作為世界期望的領導國家「並沒有達到某些期望」，他也提到如果這些成功避免衝突引發一場重大戰爭，那麼在未來25年內可能還會有一場疫情大流行會爆發。美國億萬富豪、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）向美國商業新聞媒體（CNBC）提到，全球曾在流行病來臨時，期待美國帶頭領導世界且成為典範，但美國讓這世界失望了，他也提到如今世界各地有許多衝突正在發生，這些都有可能引發大戰爭，「假如我們避免了大戰......那麼，另一場大流行病很有可能就在25年內出現」。比爾蓋茲曾於2022年出版《如何避免下一場大流行病》，這本書是當他目睹全球如何在應對新冠病毒時的不足後，加入一群科學家行列集思廣益所出版，主張提升公共衛生體制的應變能力，包含加強隔離措施與投資疫苗研究等。洛杉磯加州大學（UCLA）醫療系統指出，「新冠疫苗」是有史以來最快被研發出來的疫苗，從辨識病原體到生產疫苗只花不到12個月時間，然而有不少傳染病專家與學者仍評估，不久的未來恐再爆發另一場全球疫病。